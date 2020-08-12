Предприятие Минкульта за миллион гривен расскажет о борьбе нацгвардейцев с COVID-19

Министерство культуры Украины планирует снять фильм о борьбе Национальной гвардии с пандемией коронавируса в Украине. Об этом сообщается на странице проекта Dozorro в Facebook.



Изготовление рекламной ленты длительностью не менее 20 минут закупило госпредприятие "Центр защиты информационного пространства Украины", которое находится в подчинении Минкульта. Видео планируют снять с целью презентации и популяризации деятельности правительства.

В сообщение указано, что соглашение на 974,4 тыс. грн уже заключили с компанией "Мейнстрим Пикчерз". Также обращают внимание на то, что цена значительно превысила порог, а закупку проводили по переговорной процедуре. Это произошло якобы из-за того, что компания выиграла художественный конкурс.

В Dozorro обращают внимание на то, что "Мейнстрим Пикчерз" и "Центр защиты информационного пространства Украины" не в первый раз подписывают договор о совместной работе. По данным Prozorro, сотрудничество с этим заказчиком за четыре года принесло компании более 11 млн грн по восьми договорам. Всего "Мейнстрим Пикчерз" получила 12 государственных заказов и заработала более 16 млн грн.

Напомним, вчера в Украине подтвердили 1158 случаев коронавируса (на 150 больше, чем вчера). Согласно официальной статистике, в Украине COVID-19 подтвердился у 83 115 человек, из которых 35 676 в данный момент находятся на лечении. Увы, 1 951 украинец скончался в результате осложнений (29 за минувшие сутки). Тем временем 44 934 человека выздоровели.

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