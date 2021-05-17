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Главная Новости Политика внутренняя политика После победы Медведчука на Банковой началась паника — Белашко
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После победы Медведчука на Банковой началась паника — Белашко

По мнению эксперта, у дела против лидера ОПЗЖ нет судебной перспективы, зато Медведчук может обратиться в Европейский суд по правам человека

сегодня, 19:30
Автор:

Станислав Молчанов

Власть во главе с Владимиром Зеленским бросила все существующие ресурсы против главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Поэтому после того, как лидер оппозиции принял вызов и пришел в Офис генерального прокурора, у авторов атаки на Медведчука началась самая настоящая паника. Об этом заявил политолог Сергей Белашко. 

После победы Медведчука на Банковой началась паника — Белашко

Белашко считает, что дело против Медведчука развалится. Фото: Facebook

"Характерно, что Венедиктова и Баканов — это практически единственные люди Зеленского в правоохранительной системе Украины. То есть он бросил против Медведчука все свои ресурсы. Насколько я понимаю, МВД отказалось активничать на этом направлении, так как это бессмысленно и бесперспективно", — отметил политолог. 

Белашко спрогнозировал, что в дальнейшем дело против Медведчука развалится в суде. 

"В судах эти все обвинения, понятное дело, развалятся, потому что Медведчук не идиот, он был адвокатом по достаточно сложным делам, еще когда Зеленский в школе учился. И такого типа "борзых мальчиков" он за свою жизнь повидал, наверное, не одну сотню", — подчеркнул политолог.

По мнению Белашко, у дела против Медведчука нет судебной перспективы, зато у оппозиционного политика есть основания обратиться в Европейский суд по правам человека. 

"Если говорить о каких-то судебных перспективах этого дела, то они появятся только в том случае, если судей будут жестко прессовать, склонять к тому решению, которое нужно Офису президента… Это же дело против Медведчука будет на слуху, и очевидно, что, как только пройдут все украинские инстанции, будет запрос в Европейский суд по правам человека и другие инстанции", — сделал прогноз политолог. 

По словам Белашко, власть надеялась, что Медведчук покинет Украину, поэтому после того, как оппозиционный политик сам пришел в Офис генерального прокурора, в Офисе президента началась настоящая паника. 

"Я слышал такую версию, что это все было рассчитано на то, что Медведчук убежит в Москву и присоединится к вот этим всем сбитым летчикам Азарову, Олийныку, Цареву, Захарченко. Но Медведчук не стал убегать, пошел сам в прокуратуру и сказал: да, судите меня. И, как я понимаю, в этот момент на Банковой кое у кого началась паника. А именно у тех людей, которые Зеленскому предлагали эту идиотическую концепцию — давайте мы напугаем Медведчука", — пояснил политолог. 

В завершение Белашко напомнил, что и Ющенко, и Януковича, и других фигур, которые пытались воевать с Медведчуком, давно уже нет в политике.  

"Ну так Медведчук же пуганый, его и Ющенко пугал, и Тимошенко пугала, и Янукович его пугал. И в итоге уже давно в украинской политике нет ни Ющенко, ни Януковича, а Тимошенко находится на таких достаточно скромных ролях", — заключил политолог Сергей Белашко. 


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