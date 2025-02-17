Порошенко впервые открыл тайну о трех встречах с Зеленским: что на них обсуждалось

За шесть лет у бывшего президента и лидера оппозиционной партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко было с действующим главой государства Владимиром Зеленским всего три встречи и только один раз с глазу на глаз. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал сам Петр Порошенко.

Петр Порошенко. Фото: из открытых источников

Как отметил лидер "ЕС", первая встреча была во время инаугурации. Вторая – когда Зеленский его пригласил к себе на Банковую, чтобы попросить проголосовать за "антиколомойский законопроект".

"Перед тем, как он начал говорить, я сказал: "Владимир Александрович, не тратьте эмоции, я за этот законопроект проголосую и мне за это ничего не нужно. Никаких встречных просьб с моей стороны не будет". Третья встреча была в первый день (полномасштабной войны – ред.). В 7 утра мы созвонились. Он впервые взял трубку, хотя до этого никогда не принимал звонки от меня. И мы договорились, что либо до, либо сразу после встречи с руководством фракции у нас будет возможность поговорить", – отметил Петр Порошенко.

Он добавляет, разговор был очень коротким, без всяких эмоций.

По словам Порошенко, он тогда якобы отмечал то, что он больше не считает себя лидером оппозиции и не считает Зеленского своим оппонентом.

"Я очень благодарен вам за то, что я сейчас услышал, – сказал Зеленский. – Может, у вас есть какие пожелания?". Я ответил: "На этот раз у меня есть пожелания. Мне нужно 8 тысяч автоматов. У меня в офисе уже тысячи людей, которые пришли защищать Киев". Надо отдать должное: он сразу позвонил покойному (главе МВД – ред.) Монастырскому, и мы автоматы в течение короткого времени получили", – заявил Петр Порошенко.

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