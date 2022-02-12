Порошенко получил от банка автобусы для вывоза валюты и семьи из страны — блогер

Блогер Юрий Гаврилечко заявил, что народный депутат, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко спешно вывозит за границу валюту и эвакуирует свою семью. Такой информацией он поделился на своей странице в Facebook.

Петр Порошенко. Фото из открытых источников

"Петр Алексеевич в срочном порядке вывозит свою семью и наличную валюту за границу. Для переезда он намеревался арендовать у Нацбанка два бронированных грузовика, в которых перевозят напечатанные деньги из Монетного двора", — сообщил блогер.

Гаврилечко заявил, что аренда бронированного транспорта была заблокирована после того, как об этом узнали в СБУ и доложили в Офис президента.

Также блогер рассказал о том, кто, по его информации, помог экс-президенту и действующему лидеру "Евросолидарности" со спецтранспортом для перевозки наличности.

"Насколько я знаю, в результате, Порошенко оперативно договорился с Ахметовым, и тот выделил ему четыре инкассаторских автобуса банка ПУМБ", — резюмирует Гаврилечко.













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