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Кравцев Сергей
Пятый президент Украины и лидер Европейской Солидарности фактически подтвердил переговоры с командой Дональда Трампа. Однако отверг заявления об их секретности. Экс-президент отметил, что его команда публично и прозрачно работает с американскими партнерами, с целью сохранения двухпартийной поддержки Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Петр Порошенко написал у себя в Телеграмм.
Петр Порошенко. Фото: из открытых источников
Петр Порошенко подчеркнул, что его команда всегда была и категорически против выборов во время войны. В отличие от власти, которая забирая деньги от армии, пытается покупать голоса избирателей, а также неконституционными и внесудебными санкциями устраняет политических оппонентов, что является политически мотивированным преследованием и сценарием подготовки к выборам.
Читайте на портале "Комментарии" — ранее "Politico" написало, что четверо чиновников из окружения президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов президента Владимира Зеленского в Киеве. Вроде бы на них обсуждались выборы.
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