Порошенко отреагировал на информацию Politico о секретных переговорах с советниками Трампа

Пятый президент Украины и лидер Европейской Солидарности фактически подтвердил переговоры с командой Дональда Трампа. Однако отверг заявления об их секретности. Экс-президент отметил, что его команда публично и прозрачно работает с американскими партнерами, с целью сохранения двухпартийной поддержки Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Петр Порошенко написал у себя в Телеграмм.

Петр Порошенко. Фото: из открытых источников

"Неоднократно предлагали скоординировать с властями эти встречи вплоть до приглашения на них посла. Мы также неоднократно публично говорили об отсутствии коммуникации у властной команды с американской администрацией, что создает риск для государства. Суть наших разговоров с представителями американской стороны всегда заключалась в двух принципах — security first and peace through strength. А именно оружие, разведка, санкции против России, финансовая поддержка, democratic resilience (свобода и демократия), трансатлантическое единство", – отметил лидер оппозиционной политсилы.

Петр Порошенко подчеркнул, что его команда всегда была и категорически против выборов во время войны. В отличие от власти, которая забирая деньги от армии, пытается покупать голоса избирателей, а также неконституционными и внесудебными санкциями устраняет политических оппонентов, что является политически мотивированным преследованием и сценарием подготовки к выборам.

"Мы говорили и говорим, что выборы возможны после прекращения огня и заключения мирного соглашения с гарантиями безопасности для Украины. После этого очевидно закончится военное положение. И не позднее чем через 180 дней в стране должны пройти свободные, демократические выборы, которые обеспечат волеизъявление граждан и доверие свободного мира", – отметил Порошенко.

