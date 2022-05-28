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Порошенко хотел покинуть Украину на Львовщине: куда ехал политик (ФОТО)

Порошенко поздно вечером 27 мая находился на пункте пересечения государственной границы во Львовской области

сегодня, 00:44
Автор:

Лиля Воробьева
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Экс-президент Петр Порошенко поздно вечером 27 мая уже был на пункте пересечения государственной границы во Львовской области. Представители его команды говорят, что Порошенко отбывает в командировку. Об этом журналистам" Украинской правды " сообщил источник , представляющий Государственную пограничную службу, еще это подтвердила народная депутат Ирина Геращенко. Также на сайте партии "Европейская солидарность " размещено соответствующее заявление.

Порошенко хотел покинуть Украину на Львовщине: куда ехал политик (ФОТО)

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

В частности, в заявлении ЕС говорится, что 29-30 мая 2022 года их партийный лидер, пятый президент Петр Порошенко, как участник парламентской делегации Украины, будет участвовать в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

"31 мая – 1 июня 2022 года Петр Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из крупнейших политических семей в рамках Европейского Союза", – говорится в заявлении на партийном сайте.

Важно, что   представители Государственной пограничной службы дали комментарий журналистам, что экс-президент был примерно в 23:45 на территории КПП "Рава-Русская".

При этом Ирина Геращенко отметила, что пограничники отказали нардепу Порошенко в праве уехать за границу, они ссылались на полученное распоряжение. Представительница "Евросолидарности" утверждает, что у них есть распоряжение о командировке нардепа Порошенко, которое подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Порошенко хотел покинуть Украину на Львовщине: куда ехал политик (ФОТО) - фото 2

Ирина Геращенко выразила мнение, что этот запрет является свидетельством того, что у власти есть "черные списки", потому что состав делегатов от украинского парламента для участия в парламентской ассамблее НАТО был утвержден предварительно. Что касается других делегатов, то пограничники дали разрешение им уехать за границу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Порошенко обозвали нецензурным словом во время его выступления в Днепре.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/27/7349019/
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