Порошенко хотел покинуть Украину на Львовщине: куда ехал политик (ФОТО)

Экс-президент Петр Порошенко поздно вечером 27 мая уже был на пункте пересечения государственной границы во Львовской области. Представители его команды говорят, что Порошенко отбывает в командировку. Об этом журналистам" Украинской правды " сообщил источник , представляющий Государственную пограничную службу, еще это подтвердила народная депутат Ирина Геращенко. Также на сайте партии "Европейская солидарность " размещено соответствующее заявление.

Петр Порошенко (фото из открытых источников)

В частности, в заявлении ЕС говорится, что 29-30 мая 2022 года их партийный лидер, пятый президент Петр Порошенко, как участник парламентской делегации Украины, будет участвовать в ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

"31 мая – 1 июня 2022 года Петр Порошенко примет участие в заседании Конгресса и Саммите Европейской народной партии (ЕНП), одной из крупнейших политических семей в рамках Европейского Союза", – говорится в заявлении на партийном сайте.

Важно, что представители Государственной пограничной службы дали комментарий журналистам, что экс-президент был примерно в 23:45 на территории КПП "Рава-Русская".

При этом Ирина Геращенко отметила, что пограничники отказали нардепу Порошенко в праве уехать за границу, они ссылались на полученное распоряжение. Представительница "Евросолидарности" утверждает, что у них есть распоряжение о командировке нардепа Порошенко, которое подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.





Ирина Геращенко выразила мнение, что этот запрет является свидетельством того, что у власти есть "черные списки", потому что состав делегатов от украинского парламента для участия в парламентской ассамблее НАТО был утвержден предварительно. Что касается других делегатов, то пограничники дали разрешение им уехать за границу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Порошенко обозвали нецензурным словом во время его выступления в Днепре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!