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Главная Новости Политика внутренняя политика Польша может передать Киеву вакцины от коронавируса
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Польша может передать Киеву вакцины от коронавируса

С середины лета этого года МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний, которые разрабатывали на тот момент и сейчас уже разработали вакцины

сегодня, 22:00
Автор:

Ольга Чародий

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать для украинцев более  1 млн доз вакцины от COVID-19.

Польша может передать Киеву вакцины от коронавируса

Фото: dw.com

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина". 

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины", — сказал Енин.

Речь идет  о том, что после получения самой Польшей необходимого количества вакцин, она готова поделится с вакцинами с украинцами. 

По словам заместителя министра, еще полгода назад МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний.

Он подчеркнул, что география переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД так же активно работает и на азиатском направлении.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавирус от Европейского Союза. Третьи страны будут получать вакцину через одну из стран-членов ЕС.

 Напомним, медицинские работники отмечают, что не верят в том, что смерть в обоих случаях произошла в результате введения вакцины. Медицинский центр Университета Хадасса утверждает, что у погибшего 88-летнего мужчины были тяжелые заболевания. У погибшего на день раньше, по их словам, также были сердечные приступы в прошлом. Первому погибшему прививку сделали примерно в 8:30 в клинике Clalit Health Services.  Некоторое время он еще находился в больнице, но после того, как медики убедились, что побочных эффектов нет – его отпустили домой.


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Источник: https://ua.interfax.com.ua/
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