Польша может передать Киеву вакцины от коронавируса

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Ольга Чародий
Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша
может передать для украинцев более 1 млн доз вакцины от COVID-19.
Фото: dw.com
Об этом он сказал в интервью агентству
"Интерфакс-Украина".
Речь идет о том, что после получения самой Польшей необходимого количества вакцин, она готова поделится с вакцинами с украинцами.
По словам заместителя министра, еще полгода назад МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в
странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых
контактов не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами
компаний.
Он подчеркнул, что география переговоров не ограничивается
Европой или Америкой, и МИД так же активно работает и на азиатском направлении.
Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Польшей,
которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавирус от
Европейского Союза. Третьи страны будут получать вакцину через одну из
стран-членов ЕС.
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