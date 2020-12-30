Польша может передать Киеву вакцины от коронавируса

Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать для украинцев более 1 млн доз вакцины от COVID-19.

Фото: dw.com

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружеское отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины", — сказал Енин.

Речь идет о том, что после получения самой Польшей необходимого количества вакцин, она готова поделится с вакцинами с украинцами.

По словам заместителя министра, еще полгода назад МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний.

Он подчеркнул, что география переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД так же активно работает и на азиатском направлении.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавирус от Европейского Союза. Третьи страны будут получать вакцину через одну из стран-членов ЕС.

Напомним, м едицинские работники отмечают, что не верят в том, что смерть в обоих случаях произошла в результате введения вакцины. Медицинский центр Университета Хадасса утверждает, что у погибшего 88-летнего мужчины были тяжелые заболевания. У погибшего на день раньше, по их словам, также были сердечные приступы в прошлом. Первому погибшему прививку сделали примерно в 8:30 в клинике Clalit Health Services. Некоторое время он еще находился в больнице, но после того, как медики убедились, что побочных эффектов нет – его отпустили домой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!