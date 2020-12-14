Полиция на карантине: к чему привели проверки ресторанов

Действия полиции во время карантина были восприняты обществом неоднозначно. Критики Авакова считают, что правоохранители могли саботировать контроль за соблюдением ограничений. Так ли это и можно ли усмотреть излишнюю жесткость стражей порядка при проверках заведений рассказали украинские эксперты.

"Обеспечить тотальный контроль не удалось"

"Карантинные ночные дозоры вызвали немало пересудов и кривотолков. Кто-то утверждал, что это — "душители и гонители малого бизнеса". Кто-то, наоборот, обвинял полицию в попустительстве и крышевании. С моей точки зрения, истина, как всегда, обнаруживается посередине", – говорит политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров.

С одной стороны, отмечает эксперт, реальных возможностей обеспечить тотальный контроль всего общепита у полиции попросту нет. Дополнительных сил, например — Нацгвардии, никто полицейским силам не придавал. У наличествующего же состава, и без карантинных забот, задач предостаточно.

С другой стороны, не желающий умирать ресторанный бизнес (тот, что покрупнее и поплатежеспособнее) быстро нашел точки соприкосновения на самых разных уровнях.

"Способы урегулирования могли варьироваться от ситуативной взятки попавшихся на горячем — до системного решения проблемы, когда занос обеспечивал постоянное спокойствие. При этом — внешние приличия соблюдали все. Работай, но чтоб окна не светились и музыка не гремела, – отмечает Андрей Бодров. – То есть, на уровне руководящего состава имелось понимание и пагубных последствий для своего имиджа от повторения "велюровых" историй, и нежелание заслужить славу слишком рьяных ревнителей порядка вопреки шкурным интересам огромной прослойки малого и среднего бизнеса, страдающих от ограничений".

"Соблюдение ограничений являлось выборочным"

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько считает, что следует вести речь о всеобщем выполнении (или не выполнении) ограничений, установленных за пандемии.

"Мы уже не раз слышали о выборочном выполнении карантинных ограничений, игнорировании или попытках обойти их со стороны различных субъектов хозяйствования. Это, в свою очередь, повсеместно вызвало негатив и, вполне вероятно, в определенной степени подорвало и так невысокое доверие к властным институтам. Полиция же является их неотъемлемой частью", – подчеркивает аналитик.

По словам Александра Солонько, с одной стороны мы видим, что иногда вводятся откровенно сомнительные мероприятия (как тот же "карантин выходного дня", от которого отказались очень быстро). С другой – видим, как многие нарушают вполне элементарные и очевидные правила.

"Это — комплексная проблема, — уверен эксперт.- Она лежит в плоскости принятия и выполнения решений на государственном уровне, всеобщего недоверия и раздражения ситуацией в Украине и нарушений коммуникации между участниками публичного процесса, а также между ними и населением страны".

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет Министров Украины решил, что в начале следующего года в стране будет введен жесткий карантин. Цель такого решения — остановить распространение коронавирусной инфекции, пик которой ожидается как раз на этот месяц.





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