Пока Кравчук в реанимации: сообщили, кто будет представлять Украину на переговорах в ТКГ

Стало известно, что вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников будет вместо Леонида Кравчука временно представлять Украину на заседании ТКГ. Об этом сообщил сам Резников в эфире канала "Украина 24".

Леонид Кравчук (фото: УНИАН)

По его словам, он будет выполнять эту функцию пока глава украинской делегации лечиться. Также Резников отметил, Леонид Кравчук и в дальнейшем представляет украинское государство на переговорах Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе, а он, его первый заместитель, заменит его, если Кравчук не сможет принять участие в заседаниях.

Кроме этого, Алексей Резников отказался рассказывать какие-либо подробности состояния здоровья первого президента Украины. Он надеется, что после окончания своего больничного Леонид Макарович вернется к своим обязанностям.

Что известно о состоянии здоровья Леонида Кравчука?

Известно, что в конце июня Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. 28 июня 87-летний политик отсутствовал на торжественных мероприятиях по случаю Дня Конституции Украины. В сообщении отмечается, что Кравчука прооперировали в Киеве. Политик уже находится в больничной палате, восстанавливаясь после медицинского вмешательства. Как рассказывают информированные источники, бывший президент хорошо себя чувствует, ведь операция прошла успешно, без побочных проблем. Советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в разговоре с журналистами "Страны" подтвердил информацию о том, что Леонида Кравчука прооперировали. Он заявил, что политик еще перед операцией попросил Арестовича не комментировать его самочувствие.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей, что состояние здоровья Кравчука ухудшилось. Все это время он находится в реанимации. Врачи комментариев не дают, говорят, семья Леонида Макаровича запретила сообщать подробности его самочувствия. Говорят, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.





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