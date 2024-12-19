Подоляк: более трети административного аппарата государства коррумпированы

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что большинство административного аппарата Украины не коррумпированы. По его словам, есть чиновники, работающие в рамках своих задач.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью для Новости.LIVE в среду, 18 декабря.

Подоляк отметил, что не все чиновники Украины работают в рамках коррупции.

"Если бы все было пронизано коррупцией, оно бы не работало. Потому что коррупция — заменитель компетенции. Мы просто привыкли так говорить, что все "серые". Но нет — есть "серые", есть "черные" даже и есть "белые". И этих "белых" — гораздо больше", — подчеркнул он.

Все же, по его словам, более 30 процентов, то есть каждый третий – продает свои услуги, не работая во благо государства.

"Есть чиновники, которые, поверьте мне, делают выбор и стараются работать упорно в рамках функций, а не в рамках коррупции. И такие есть. И на этом держатся государственные институты, иначе бы оно не работало. Но отрасли работают, решения принимаются, и в том-то и проблема, что две трети административного аппарата – они не коррумпированы", – сказал Подоляк.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, что вчера работники ГБР задержали руководителя комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого по подозрению в пособничестве государству-агрессору, а также в незаконном хранении наркотических средств в больших размерах, без цели сбыта (ст. 111 -2 и ст. 309 УК Украины).

В частности, речь идет о поддержке деятельности в Украине онлайн-казино, владельцами которого являются россияне, пишут в ГБР. В ходе досудебного расследования ГБР было установлено, что возглавляемое им учреждение выдало и по указаниям которого намеренно не совершало действия по лишению лицензии по организации азартных игр в сети Интернет коммерческую структуру, бенефициарным владельцем которой являются россияне, а ее представители оказывали содействие государству-агрессору.