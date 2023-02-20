Поддерживают ли украинцы переименование России в Московию

На сайте президента Украины в конце ноября была представлена петиция о переименовании России в Московию. Петиция достигла необходимых 25 тысяч голосов в середине февраля и теперь находится на рассмотрении у президента Украины. О том поддерживают ли украинцы изменение названия России на Московию, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные социологического исследования, проведенного компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Поддерживают ли украинцы изменение названия России на Московию

Автор петиции отмечает, что официальное переименование страны-агрессора станет "мощным информационным шагом" международного уровня, который заставит людей в РФ и других странах понимать, что такое Московия и Россия.

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Согласно опросу, большинство респондентов поддерживают идею изменить название страны Россия на Московию, таких 59,5%, из которых 36,6% однозначно соглашаются на такое решение. Против переименования выступили менее 20% опрошенных, еще 21,4% затруднились ответить на этот вопрос.

Просмотреть результаты общественного мнения по переименованию России в Московию можно ниже:





Интересно, что украинцы не в первый раз обращаются с предложением изменить название РФ. В 2018 году с подобной петицией обратились к Петру Порошенко, однако пять лет назад такая идея не набрала достаточного количества голосов для рассмотрения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, мнения украинцев о том, можно ли критиковать власть во время войны.

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