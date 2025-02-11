Почему Залужному снова примеряют пост президента: может ли он быть эффективнее Зеленского

Разговоры о выборах не утихают в Украине. В этом контексте снова заговорили о теоретической возможности участия в них бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Международный корреспондент Ник Пейтон Уолш из CNN выразил мнение, что Залужный может стать более эффективным при заключении мира с Россией, чем действующий президент Владимир Зеленский. В то же время в телеграммах-каналах, которые называют близкими к ОП, распространили информацию, что несколько дней назад, когда Залужный приезжал в Украину, с ним общались на Банковой, пытались уговорить "железного генерала" на следующих выборах идти вместе с командой Зеленского. Якобы Залужный пока не согласился. Почему снова поднимается тема участия Залужного в выборах? Действительно ли он может в настоящее время быть эффективнее Зеленского? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Валерий Залужный и Владимир Зеленский

Залужному достаточно просто просто быть и не делать резких движений

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда так прокомментировал ситуацию:

"Во-первых, Валерий Залужный очень заметная фигура для украинского политического ландшафта. И, чтобы не говорили украинские власти, я бы сказал, что Залужный существенно выделяется на этом ландшафте. Во-вторых, я считаю, что нас интересует не позиция CNN или кого-то другого. Нас интересует позиция украинских граждан. И украинские граждане, если верить последним социологическим опросам, выдают пальму первенства Валерию Залужному. Ну, и, в-третьих, выборы будут тогда, когда соответствующее решение примет Верховная Рада и это решение подпишет президент. И президентом станет тот, за кого проголосуют украинцы. А задача власти сделать так, чтобы эти выборы были максимально демократичными, честными и прозрачными. Это наш общий интерес, независимо от того, когда закончится война. Мы должны дожить до конца войны и провести демократические выборы для того, чтобы, по существу, мы могли показать, что воюем за демократию, за независимость, а не просто отбиваемся от взбешенной России".

Относительно того, может ли быть Залужный более эффективным, чем Зеленский, эксперт отметил, что отвечая на этот вопрос можно сказать, что прийти на президентский пост менее подготовленным чем Зеленский сложно. И это действительность.

"Практика показывает, что научиться на президентском посту хорошему очень сложно. Можно научиться только плохому. И это тоже фактор. На Залужного играет еще один момент, что мы все сегодня живем в условиях войны, которая затронула всех. И заслуги Залужного перед Украиной бесспорны. Это не значит, что у него не было ошибок. Это значит, что его заслуги таковы, что власть его боится. Это фактор, который ее существенно парализует. Заставляет совершать ошибки. А Залужному достаточно просто быть и не делать резких движений и есть большие шансы, что победа сама упадет в его руки", – подытожил Евгений Магда.

Представим, что селфи-партия Залужного победила

Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович говорит, что о Валерии Залужном сейчас говорят очень много. Однако нелишне будет обратить внимание, кто в его команде и как изменится власть в случае его победы на выборах.

"Представим, что селфи-партия Залужного победила. Кто какие должности занимает? Президент – Залужный. На распределение бюджета, налоговую и таможню садится Маркарова. На руководство судами и судьями Кивалов. В Нацбанке остается Пышный. Ну, а все остальное – дело торга. В рейтинге по экономической свободе еще есть 14 строчек снизу от текущего 150-го места, есть куда падать. В рейтинге по верховенству права тоже. Да и земли и полезных ископаемых еще хватит на несколько поколений чиновников. Правда, местных рядовых не останется... Но можно запустить ТНК, завезти 3-4 миллиона иммигрантов. Ну и вообще... у украинских интеллектуалов, стенфордских, гарвардских и питсбургских профессоров и отечественных докторов по экономическим наукам есть еще много идей, как держаться на плаву без народа!", – отметил Павел Себастьянович.

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