План Медведчука по Донбассу - наиболее эффективный: мнение аналитика

Не утихают дискуссии касательно урегулирования ситуации на Донбассе. В трехсторонних переговорах в Минске озвучиваются различные позиции, одна из которых — высказывания представителя Украины Леонида Кравчука. В то же время, эксперты считают, что единственным планом урегулирования может стать так называемый "План Медведчука".

Об этом в эфире NewsOne заявил политический аналитик Андрей Бузаров.

"То, что озвучивал Леонид Кравчук касаемо переноса выборов на Донбассе на март – скорее всего, личная позиция Кравчука, не более того. Мы знаем, что есть Минские соглашения. Их признают и США, и Россия, и Франция, и Германия. На сегодняшний день никто из политических субъектов не предлагает ничего более сбалансированного. Единственное, что есть, – это "план Медведчука". В нем есть конкретные предложения, связанные как с принятием законов по каждому пункту Минских соглашений, так и определенные моменты уступок", – сообщил Андрей Бузаров.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что внесение изменений в Конституцию Украины с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях.

Об этом политик напомнил, комментируя заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, сообщившего, что Украина не намерена закреплять особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции и не ведет таких переговоров в рамках Минского процесса.

Также Медведчук констатировал, что нет никаких продвижений в вопросах мирного урегулирования на Донбассе.

"То, что господин Зеленский подписал указ, расширил ряд должностных лиц и их полномочий, которые будут направлены на реализацию в отдельных рабочих подгруппах трёхсторонней контактной группы, – это, безусловно, хорошо. Но без выполнения Минских соглашений, без выполнения Парижского коммюнике, которое было подписано 9 декабря 2019 года в Париже с участием Президента Зеленского, без того, чтобы пункты, которые там изложены, начали выполняться, никакого мирного урегулирования, ни при каких разговорах, ни при каких декларациях, которые звучат почти ежедневно, не будет", – заявил политик.

Напомним, ранее представители сената Франции заявили об открытости и общению в рамках парламентского измерения, которое предложил Виктор Медведчук. Об этом заявил глава верхней палаты французского парламента Жерар Ларше.

"Когда мы говорим о "нормандском формате", мы говорим о Минских договоренностях. И, естественно, это предложение, которое сделали нам наши друзья из Совета Федерации. Мы готовы к этому вопросу – ко всему, что поможет продвинуться к стабилизации в Украине, возвращению диалога", – сказал Ларше.

Ранее, 20 декабря 2019 года в Москве президент РФ Владимир Путин поддержал идею максимально использовать возможность диалога между парламентариями Украины, России, Германии и Франции для достижения мира на Донбассе.

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