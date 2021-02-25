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«Петля Сытника»: В «Слуге народа» заявили об успешности операции НАБУ по задержанию бывшего топ-менеджера «Привата»

Следствие по "делу Приватбанка" продолжается

сегодня, 15:30
Автор:

Станислав Молчанов

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук назвала удачной операцию по задержке самолета, на борту которого был Владимир Яценко. Об этом она рассказала в эфире "4 канала".

«Петля Сытника»: В «Слуге народа» заявили об успешности операции НАБУ по задержанию бывшего топ-менеджера «Привата»

Дело "Приватбанка" в "Слуге народа" считают успешной. Фото из открытых источников

По словам политика, подозрения, врученные в уголовном производстве по "ПриватБанку" — весомый и важный шаг, который свидетельствует, что следствие активно развивается в весомом для украинцев деле.

"Даже вот этот разворот самолета, который должен пересечь воздушное пространство, пусть это будет уже немного сериал, возможно, это больше эмоций, чем есть на самом деле, но все же "петля Сытника" удалась", — прокомментировала она.

Как известно, трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате более 136 890 000 грн. Один из них — экс-первый заместитель председателя правления банка Владимир Яценко, самолет с которым экстренно посадили в "Борисполе".

Экс-главе правления, в частности, о подозрении сообщено по почте, поскольку местонахождение его не установлено.

Директор НАБУ, Артем Сытник, комментируя "дело Привата", сказал, что "следствие не стоит на месте", а также подозревает заговор топ-менеджеров банка с чиновниками НБУ.

"Средства выводились из Приватбанка на том этапе, когда он был коммерческой структурой и владельцы не были субъектами, подследственными НАБУ. Однако, мы предполагаем, что бывшие руководители и бенефициары банка уже тогда могли действовать в сговоре с должностными лицами Нацбанка, поэтому в рамках расследования проверяем возможность этого заговора и его последствия для государства", — рассказал глава НАБУ в интервью "ЦензорНет".

Сытник подчеркнул, что в этом деле детективы НАБУ дошли с Офисом Генерального прокурора до логического этапа расследования. Тексты подозрений подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Задержание (фигурантов — ред.) состоялось согласно УПК, сопротивления (комментируя позицию ОГП — ред.) не было. Расследуем дальше", — отметил он.

Напомним, что сопротивление антикоррупционной деятельности НАБУ Сытник видит в действиях нескольких людей, "которых уже десятки лет мы называем олигархами". С ними он связывает и основные попытки атаки Бюро, и блокирование отдельных резонансных расследований.


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