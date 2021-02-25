«Петля Сытника»: В «Слуге народа» заявили об успешности операции НАБУ по задержанию бывшего топ-менеджера «Привата»

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Станислав Молчанов
Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук назвала удачной операцию по задержке самолета, на борту которого был Владимир Яценко. Об этом она рассказала в эфире "4 канала".
Дело "Приватбанка" в "Слуге народа" считают успешной. Фото из открытых источников
По словам политика, подозрения, врученные в уголовном производстве по "ПриватБанку" — весомый и важный шаг, который свидетельствует, что следствие активно развивается в весомом для украинцев деле.
Как известно, трем бывшим топ-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате более 136 890 000 грн. Один из них — экс-первый заместитель председателя правления банка Владимир Яценко, самолет с которым экстренно посадили в "Борисполе".
Экс-главе правления, в частности, о подозрении сообщено по почте, поскольку местонахождение его не установлено.
Директор НАБУ, Артем Сытник, комментируя "дело Привата", сказал, что "следствие не стоит на месте", а также подозревает заговор топ-менеджеров банка с чиновниками НБУ.
Сытник подчеркнул, что в этом деле детективы НАБУ дошли с Офисом Генерального прокурора до логического этапа расследования. Тексты подозрений подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
Напомним, что сопротивление антикоррупционной деятельности НАБУ Сытник видит в действиях нескольких людей, "которых уже десятки лет мы называем олигархами". С ними он связывает и основные попытки атаки Бюро, и блокирование отдельных резонансных расследований.
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