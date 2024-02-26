Пашинский: отношения ни к реализации этого топлива, ни к получению каких-либо незаконных средств, не имею

Никаких незаконных действий, которые в своем подозрении инкриминируют САП и НАБУ главе Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, экснардепу Сергею Пашинскому, он не совершал и не имеет никакого отношения к якобы "украденным нефтепродуктам".

Сергей Пашинский (фото из открытых источников)

Об этом политик заявил в своем заключительном слове на избрании ему меры пресечения в ВАКС 26 февраля, пишет "Телеграф"

"Я никогда не был бизнес-партнером господина Тищенко. Это общеизвестный факт. Правоохранители провели миллионы следственных действий. У меня до 2006 года была бизнес-деятельность, у них есть доказательства, но они их не приводят. Я не знаю никого, подчеркиваю, кроме Тищенко в том подозрении. Я никогда не видел ни Гавриловых, ни там еще других с названными фамилиями, я никогда с ними не коммуницировал. Меня поливали грязью, что у меня были средства от реализации нефтепродуктов. Ваша честь, проведенные тысячи часов НСРД, включая какие-то последние НСРД — нигде даже намека нет ни у кого (ни у плохих свидетелей, ни у хороших), что я получил (средства от нефтепродуктов. — Ред.) Хочу обратиться к народу Украины: я готов пойти на любые испытания. Отношения ни к реализации этого топлива, ни тем более к получению каких-либо незаконных средств не имею", — сказал Пашинский.

Он также добавил, что вместе со своей командой перечислили в бюджет страны "1,5 миллиарда долларов, с $8 млрд, украденных Януковичем".

"Они со своей командой (в САП. — Ред.) вернули жомовую яму только сейчас. И то — потому что началась полномасштабная война и движения по конфискации и реализации этого имущества. Мы еще увидим результаты этого… Меня всегда, когда я не был властью, преследовали, фальсифицировали дела. Но они разваливались. К сожалению, такая моя мамочка Украина. Такое у нас государство. Я никогда не скрывался, не скрывался, и все вызовы встречал с гордо поднятой головой... Если я действительно увижу, что это реальная попытка вернуть средства в бюджет, я – к вашим услугам. Если это атаки на Пашинского, чтобы посадить его по сфальсифицированным обвинениям, в тюрьму, конечно я буду сопротивляться. И я еще даже не начинал”, – эмоционально заявил политик.

12 февраля СБУ и НАБУ провели обыски в здании эксдепутата. Пашинскому объявили подозрение в рамках уголовного производства, зарегистрированного много лет назад. Его обвиняют в завладении нефтепродуктами стоимостью 967 млн. гривен, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК). Кроме Пашинского, подозрение было объявлено еще пяти участникам преступной схемы.