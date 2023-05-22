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Отдыхал на море с семьей: Арестовича застукали на пляже в Израиле (ФОТО)

Арестович наслаждается отдыхом вместе со своей семьей на пляже в Тель-Авиве

сегодня, 19:06
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Автор:

Лиля Воробьева

На пляже в Израиле был замечен бывший советник Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает Telegram-канал Harley Quinn.

Отдыхал на море с семьей: Арестовича застукали на пляже в Израиле (ФОТО)

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

На опубликованных фото видно, что политик нежился на солнышке вместе со своей семьей на одном из пляжей в Израиле.


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"Вычеркиваю Арестовича из списка крашей этого сезона. Это же надо было такое брюхо отъесть. Просто сейчас. Пляж в Тель-Авиве. С женой и ребенком", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, как бывший советник уехал за границу. Ведь в Украине действует запрет на выезд военнообязанным мужчинам. Ранее Арестович заявлял о том, что у него звание полковника, но в Минобороны эту информацию опровергли.

Отдыхал на море с семьей: Арестовича застукали на пляже в Израиле (ФОТО) - фото 2
Отдыхал на море с семьей: Арестовича застукали на пляже в Израиле (ФОТО) - фото 3

Известно, что уехать за границу имеют право мужчины, имеющие в своей семье не менее трех детей младше 18 лет. Но старшая дочь Арестовича уже совершеннолетняя, поэтому под этот закон он не подпадает.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович был внесен в список террористов. Росфинмониторинг внес российского актера Артура Смольянинова и экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в список террористов и экстремистов. Теперь российским СМИ под страхом уголовного преследования нельзя будет цитировать Арестовича и Смольянинова, иначе авторов этих публикаций могут привлечь в российский суд за "пропаганду терроризма". Алексей Арестович, который сейчас выступает в амплуа популярного блоггера, прокомментировал новость со свойственным ему чувством юмора. ежедневные часовые эфиры Алексея Арестовича на Ютуб-канале Марка Фейгина в первые месяцы войны достигали шестизначных показателей пересмотров.



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