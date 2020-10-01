Осенний призыв-2020: в Генштабе рассказали, кого и на каких условиях будут призывать на службу в армии

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Татьяна Веремеева
Осенний призыв в 2020 году продлится с октября по декабрь. Планируется, что
на срочную военную службу призовут 13 570 человек, среди которых 7500 человек
будут направлены в Вооруженные силы, 600 человек – в Госспецтрансслужбу, 4970
человек – в Нацгвардию и 500 человек – в Госпрогранслужбу. Об этом сообщает
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
В Генштабе отмечают, что призыв украинцев в возрасте 18-19 лет будет
происходить исключительно по их желанию, которое они должны подкрепить
соответствующим заявлением.
Согласно ст. 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", на
военную службу будут призывать особ мужской стати в возрасте от 18 до 27 лет,
пригодные по состоянию здоровья и у которых нет освобождения или отсрочки от
призыва.
Ранее "Комментарии" писали, что в связи с эпидемиологической ситуацией, каждый призывник будет проходить тест на наличие иммунных тел в организме. Только его результаты станут окончательными для принятия решения: годен или нет. Также все призывники будут направлены на службу в мирные регионы Украины, прохождение срочной службы на территории ООС запрещено.
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