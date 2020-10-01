Осенний призыв-2020: в Генштабе рассказали, кого и на каких условиях будут призывать на службу в армии

Осенний призыв в 2020 году продлится с октября по декабрь. Планируется, что на срочную военную службу призовут 13 570 человек, среди которых 7500 человек будут направлены в Вооруженные силы, 600 человек – в Госспецтрансслужбу, 4970 человек – в Нацгвардию и 500 человек – в Госпрогранслужбу. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.



В Генштабе отмечают, что призыв украинцев в возрасте 18-19 лет будет происходить исключительно по их желанию, которое они должны подкрепить соответствующим заявлением.

Согласно ст. 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", на военную службу будут призывать особ мужской стати в возрасте от 18 до 27 лет, пригодные по состоянию здоровья и у которых нет освобождения или отсрочки от призыва.

Ранее "Комментарии" писали, что в связи с эпидемиологической ситуацией, каждый призывник будет проходить тест на наличие иммунных тел в организме. Только его результаты станут окончательными для принятия решения: годен или нет. Также все призывники будут направлены на службу в мирные регионы Украины, прохождение срочной службы на территории ООС запрещено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!