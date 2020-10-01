kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.10.2020

BTC/USD

10615.65

ETH/USD

352.92

LTC/USD

46.24

НБУ 02.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Осенний призыв-2020: в Генштабе рассказали, кого и на каких условиях будут призывать на службу в армии
commentss НОВОСТИ Все новости

Осенний призыв-2020: в Генштабе рассказали, кого и на каких условиях будут призывать на службу в армии

Сегодня в Украине стартовал осенний призыв на срочную военную службу

1 октября 2020, 14:29
Автор:

Татьяна Веремеева

Осенний призыв в 2020 году продлится с октября по декабрь. Планируется, что на срочную военную службу призовут 13 570 человек, среди которых 7500 человек будут направлены в Вооруженные силы, 600 человек – в Госспецтрансслужбу, 4970 человек – в Нацгвардию и 500 человек – в Госпрогранслужбу. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Осенний призыв-2020: в Генштабе рассказали, кого и на каких условиях будут призывать на службу в армии

В Генштабе отмечают, что призыв украинцев в возрасте 18-19 лет будет происходить исключительно по их желанию, которое они должны подкрепить соответствующим заявлением.

Согласно ст. 15 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", на военную службу будут призывать особ мужской стати в возрасте от 18 до 27 лет, пригодные по состоянию здоровья и у которых нет освобождения или отсрочки от призыва.

Ранее "Комментарии" писали, что в связи с эпидемиологической ситуацией, каждый призывник будет проходить тест на наличие иммунных тел в организме. Только его результаты станут окончательными для принятия решения: годен или нет. Также все призывники будут направлены на службу в мирные регионы Украины, прохождение срочной службы на территории ООС запрещено.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости