В ночь с 3 на 4 февраля корпорация Google удалила с принадлежащего им сервиса YouTube каналы UkrLive и "Перший Незалежний". В партии Оппозиционная платформа – За жизнь назвали это решение "очередным шагом по подавлению свободы слова в мире". Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.

Логотип YouTube – фото из открытых источников

В политсиле обратили внимание, что данная блокировка вещания телеканалов произошла через считанные дни после выступления Джорджа Сороса, касающегося Китая, в котором он заявляет о борьбе двух систем.

"Сорос пишет о высокотехнологичных компаниях: "…Facebook, Google, Apple и Amazon. В Китае есть аналогичные корпорации, но они не так известны на Западе. Появление таких компаний повлекло за собой важные политические последствия. Это привело к обострению конфликта между Китаем и США и придало ему совершенно иной характер. Китай превратил свои технологические платформы в национальные компании-лидеры; в США же не торопятся это делать, поскольку там людей беспокоит влияние этих корпораций на свободу личности". Но, похоже, Сорос погорячился – не так уж сильно беспокоит США эта проблема", – считают в ОПЗЖ.

В оппозиционной политсиле считают, что статья Сороса, недавние санкции против депутатов "Оппозиционной платформы – За жизнь" Волошина и Козака, а также последние действия Google, связанные с блокированием каналов UkrLive и "Перший Незалежний" – часть единой политики США.

"Блокирование этих двух телеканалов призвано лишить украинских граждан и людей, интересующихся ситуацией в Украине, объективной информации во время осуществления вероятных провокаций, инициируемых Соединенными Штатами и подконтрольными им политическими режимами. Символично, что блокирование UkrLive и "Первого независимого" произошло в годовщину введения санкций против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK", – отметили в ОПЗЖ.

Также в оппозиционной партии напомнили, что за прошедший год в Украине закрыли пять телеканалов.

Оппозиционные политики заявляют о том, что Соединенные Штаты руками компании Google помогают власти "вести зачистку информационного поля, ограничивая права в первую очередь русскоязычных граждан Украины, расправляясь таким образом с инакомыслящими".

По мнению ОПЗЖ, вышеуказанные действия могут быть частью гибридной войны против оппозиционной политсилы. Также в партии добавили, что такая политика лишь укрепляет их решимость.

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