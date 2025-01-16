Опрос КМИС: отсутствие ГУР вызывает вопросы

В последнем социологическом опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии (КМИС) и опубликованном 9 января, отмечено доверие граждан к основным украинским государственным институтам, таким как Президент, Верховная Рада, ВСУ и СБУ.

ГУР не фигурирует в опросе КМИС. Фото из открытых источников

Результаты последнего опроса КМИС демонстрируют стабильное доверие украинцев к ВСУ и волонтерам, в то время как суды и прокуратура продолжают терять поддержку.

Однако отсутствие упоминания о Главном управлении разведки (ГУР) вызывает удивление среди экспертов. Это особенно интересно, учитывая высокий уровень доверия к руководителю ГУР Кириллу Буданову — согласно данным недавних исследований, ему доверяют более половины украинцев.

В частности, политический эксперт, общественный деятель, а ныне военнослужащий Виктор Таран отмечает, что отсутствие ГУР в списке может быть как ошибкой, так и возможным сознательным исключением: "Что это — предвзятость со стороны КМИС или только методологическая ошибка? Мол, в опросе обо всех не напишешь. Ну тогда следовало бы писать о Силах обороны в целом".

Независимо от причин, эксперты сомневаются в полноте представленных данных и не исключают ангажированности КМИС при проведении исследования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подавляющее большинство наших соотечественников хотело бы видеть страну и в ЕС, и в НАТО. Вступление в Североатлантический альянс является более приоритетным, свидетельствуют данные опроса КМИС. Социологи выяснили, что 90% украинцев хотят видеть Украину в составе ЕС, а 84% хотят видеть Украину в составе НАТО.

