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"Оппозиционная платформа - За жизнь" является безусловным лидером среди всех парламентских политсил, - результаты 3 социологических опросов в конце декабря

По данным трех исследований, лидером симпатий украинцев стала партия Оппозиционная платформа - За жизнь

сегодня, 14:52
Автор:

Мокрик Анастасия

Самые крупные социологические службы - КМИС, Фонд "Демократические инициативы" и "Украинская социологическая группа" провели в декабре опрос электоральных настроений населения на парламентских выборах.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" является безусловным лидером среди всех парламентских политсил, - результаты 3 социологических опросов в конце декабря

ФОТО: Из открытых источников

Так, по данным исследования Киевского международного института социологии, которое было проведено с 17 по 23 декабря, за партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" готовы проголосовать 23,1% респондентов. Далее следует "Слуга народа" - 20,9%. За "Европейскую солидарность" проголосуют 14,1% респондентов, а за "Батькивщину" - 9,8%. Замыкают список прошедших в Раду партий "Радикальная партия Ляшко" - 6,1% и "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,2%.

”Оппозиционная платформа - За жизнь” является безусловным лидером среди всех парламентских политсил, - результаты 3 социологических опросов в конце декабря - фото 2

Результаты по другим политсилам выглядят следующим образом: 

"Сила и честь" — 4,4%, "Голос" — 3,2%, "Свобода" — 2,8%, "За майбутнє" и "Партия Шария" — по 2,3%, "УДАР" — 2,2%, "Оппозиционный блок" — 1,8%, "Наш край" — 0,8%, "Пропозиция" и "Самопомич" — 0,4%.

При этом, по данным КМИС, если бы выборы президента происходили в ближайшее воскресенье, то большинство проголосовало бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского — 27%. За ним следует Юрий Бойко — 14,7%, Петр Порошенко — 13,7%, Виктор Медведчук — 8,7%, Юлия Тимошенко — 7,5%, Олег Ляшко — 6,3%, Владимир Гройсман — 5,5%, Сергей Притула — 4,1%, Дмитрий Разумков — 3,4%, 0 Виталий Кличко -2,2%, Олег Тягнибок -1,7%, Александр Вилкул — 1,2%, Андрей Билецкий — 0,9%, Игорь Палица — 0,8%.

”Оппозиционная платформа - За жизнь” является безусловным лидером среди всех парламентских политсил, - результаты 3 социологических опросов в конце декабря - фото 3

Напомним, по данным опроса, проведенного "Украинской социологической группой" с 16 по 23 декабря, за "Оппозиционную платформу — За жизнь" готовы проголосовать 23,8% опрошенных. Далее следует "Слуга народа" - 21,9%. За "Европейскую солидарность" отдали свои голоса 15,6% респондентов, за "Батькивщину" - 8,2%.

”Оппозиционная платформа - За жизнь” является безусловным лидером среди всех парламентских политсил, - результаты 3 социологических опросов в конце декабря - фото 4

Ранее фонд "Демократические инициативы" обнародовал свой опрос, согласно которому, "Оппозиционная платформа – За жизнь" утвердилась в лидерах среди политических партий. 

”Оппозиционная платформа - За жизнь” является безусловным лидером среди всех парламентских политсил, - результаты 3 социологических опросов в конце декабря - фото 5

Так, по результатам опроса, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" отдали свои голоса 22,5% респондентов. Далее с существенным отрывом следует "Слуга народа" - 17,3%. На третьем месте с почти однопроцентным отрывом – "Европейская солидарность" - 16,1%. За ней следует "Батькивщина" - 13,1%.



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Источник: https://112.ua/politika/oppozicionnaya-platforma-za-zhizn-lidiruet-na-vyborah-v-verhovnuyu-radu-kmis-562877.html
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