Лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко не выпустили в заграничную командировку.

Порошенко снова не выпустили за границу. Фото из открытых источников

Выступая в Верховной Раде, Петр Порошенко обвинил руководителя службы безопасности президента в препятствовании его выезду за границу.

"Свертывание демократии сегодня — это также то, что снова меня, как лидера "Европейской Солидарности", который планировал встретиться в Европе с лидерами Европейской народной партии, снова по указанию руководителя службы безопасности президента не выпустили на границе. По преступному указанию", — заявил он.

На заявление Петра Порошенко отреагировал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Спикер заявил, что выписывал лидеру "ЕС" командировку с 11 по 15 января. По его словам, Петр Порошенко пытался уехать из Украины вечером 15 января.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США. На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный штаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехотные подразделения, сообщила народный депутат Марианна Безугла. "РЕБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить" в пехоту", — рассказала она.