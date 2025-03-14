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"Они уже не украинцы": нардеп жестко "проехался" по гражданам, которые за границей

Парламентарий считает, что покинувшие родину граждане не имеют права называть себя украинцами

сегодня, 00:05
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Марьян Ощановский

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что соотечественники, уже три года находящиеся за границей, потеряли право называться украинцами.

"Они уже не украинцы": нардеп жестко "проехался" по гражданам, которые за границей

Депутат раскритиковал эмигрантов. Фото из открытых источников

"Тот, кто уехал и за три года не вернулся в Украину, нравственно потерял возможность называть себя украинцем. Кто-то испугался, кто-то решил пересидеть. Но если ты через три года не вернулся в Украину, ты уже политически не украинец", — сказал Олег Дунда.

По словам нардепа, нельзя получить все права, но не нести никаких обязанностей перед государством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном. Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник. По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xPmhkZPPQPQ
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