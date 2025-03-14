"Они уже не украинцы": нардеп жестко "проехался" по гражданам, которые за границей

Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда заявил, что соотечественники, уже три года находящиеся за границей, потеряли право называться украинцами.

Депутат раскритиковал эмигрантов. Фото из открытых источников

"Тот, кто уехал и за три года не вернулся в Украину, нравственно потерял возможность называть себя украинцем. Кто-то испугался, кто-то решил пересидеть. Но если ты через три года не вернулся в Украину, ты уже политически не украинец", — сказал Олег Дунда .

По словам нардепа, нельзя получить все права, но не нести никаких обязанностей перед государством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в пригородах Суджи Курской области РФ и районах вокруг города ведутся активные боевые действия, сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций с целью прорыва нашей обороны, вытеснения наших войск с территории Курской области РФ и переноса боевых действий на территорию Сумской и Харьковской областей. Враг уже понес и продолжает нести на Курщине значительные потери", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военная помощь от США снова поступает в Украину. Также полностью восстановлен обмен разведывательными данными между Киевом и Вашингтоном. Как пишет издание CNN, соответствующую информацию подтвердило неназванное американское чиновник. По словам собеседника издания, находящиеся в Украине американские подрядчики, чтобы помочь с техническим обслуживанием, обучением и поддержкой более сложных систем вооружений, также возобновили свою работу.

