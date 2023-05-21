Олег Татаров выстроил вертикаль контроля в правоохранительных органах – Бутусов

Заместитель главы Офиса Президента Олег Татаров подчинил себе большинство правоохранительных органов в Украине. Об этом в видео на своем канале заявил главный редактор издания "Цензор.Нет", военный аналитик Юрий Бутусов.

Олег Татаров (фото из открытых источников)

По его словам, в подчинении Татарова из-за близких ему людей в руководстве этих структур находятся Государственное бюро расследований, Национальная полиция, Бюро экономической безопасности, следственное управление СБУ.

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“Если посчитать, какое безумное количество разных структур напрямую контролирует Татаров, еще и до этого контролирует суды. Это гиперконцентрация в руках человека, потому что я напомню, что Татаров был люстрирован, он был участником подавления протестов в 2013-14 годах, и сейчас он имеет такие полномочия, о которых его тогдашний шеф, министр внутренних дел Захарченко даже не мог мечтать”, — отметил Бутусов.



По его словам, с помощью коррупционных схем власти спасают свое окружение от любых уголовных дел, не давая им движения.



“И глава окружного административного суда Вовк, и Олег Татаров, у которого также есть партнер сейчас в Москве Портнов, и Вадим Слюсарев, являющийся одним из кураторов таможни и пограничной службы, и Илья Павлюк — тоже один из кураторов таможни — это все большая "куча решал", которых все в бизнесе знают. То есть, все это работает в одной связке, все эти схемы общеизвестны”, — подчеркнул Бутусов.



Ранее на своей странице в Facebook он также описывал, как уничтожают военную полицию во время войны.



“15 февраля 2022 года 34 народных депутата Слуги народа подали законопроект 6569-1 "О военной полиции". Сначала там было предусмотрено предоставление всех необходимых полномочий. Этот законопроект полностью поддержали министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Но вдруг слуги народа начали этот законопроект тормозить. Вместо голосования создали в сентябре 2022-го рабочую группу, пригласили туда военных, юристов, которые воюют на фронте, и все военные заявили — нужно немедленно принимать и создать на базе ВСП полноценную военную полицию на основе доктрины НАТО”, — написал Бутусов.



По его мнению, за торможением процесса и выбрасыванием из законопроекта функций и полномочий для военной полиции стоит Татаров, поскольку законопроект должен был забрать часть полномочий у ГБР и Нацпола.





“Татаров на словах вкладывает в уши, что нельзя перед выборами усиливать самую популярную фигуру в Украине – Залужного. А на самом деле Татаров хочет сохранить под своим контролем всю правоохранительную деятельность, потому что у него такие полномочия, которых ни у одного силовика ни при Януковиче, ни при Порошенко не было вообще. Конечно, поскольку Залужный далеко, а Татаров на докладах ежедневно, то его мнение относительно военной полиции побеждает”, — написал Бутусов.



“Поэтому никакие ссылки на стандарты НАТО не работают. Так, как Татаров — адвокат и партнер Андрея Портнова, теневого куратора судебной власти Украины, который сейчас находится в Москве, и уступать полномочия они не собираются никому. У меня вопрос к депутатам один – вы для армии работаете или для Татарова? Вы же не Залужному должны дать военную полицию, вы армии должно дать военную полицию, армии, которая вас защищает, и благодаря которой вы годами сидеть и тратите время и деньги налогоплательщиков. И не думайте, что о саботирующих закон общество забудет” — подытожил главред Цензора.