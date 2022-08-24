Офис Президента: сколько советников у Ермака и получают ли они зарплату



















Офис Президента - Фото: ОП/Facebook

Журналисты новостного портала "Комментарии" обратились в Офис Президента Украины за ответами на вопросы о том, сколько советников у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и получают ли заработную плату внештатные советники.

Так, по состоянию на август 2022 года назначено 24 советника руководителя Офиса Президента. В их число входят штатные и внештатные советники.

Как сообщили журналистам, заработная плата штатных советников Офиса Президента определена постановлением Кабмина от 24.12.2019 "Об условии оплаты работы сотрудников государственных органов, на которых не распространяется действие Закона Украины "О государственной службе". Так, заработная плата составляет 14 340 гривен.

Внештатные советники руководителя Офиса Президента заработную плату не получают, поскольку находятся на общественных началах.

К слову, Андрей Ермак на должности главы Офиса Президента Украины заработал 563 675,21 грн. Его должностной оклад составляет 169 979,99 грн. Остальные полученные деньги — надбавки и премии. В течение 2022 года он выплатил налоги на сумму 109 916,67 гривны.



Полный список штатных и внештатных советников руководителя Офиса Президента:

Подоляк Михаил Михайлович (внештатный)

Лещенко Сергей Анатольевич (внештатный)

Синькевич Юлия Львовна (внештатный)

Лисак Елена Радомировна (внештатный)

Дембовский Сергей Георгиевич (внештатный)

Матиенко Сергей Михайлович (внештатный)

Милованов Тимофей Сергеевич (внештатный)

Роднянский Александр Александрович (внештатный)

Беззубенко Николай Васильевич (внештатный)

Пасечник Михаил Францович (внештатный)

Аудицкас Адомас Азуолас (внештатный)

Потаев Вадим Александрович (внештатный)

Неклева Сергей Ярославович (внештатный)

Магомедов Руслан Садрунович (внештатный)

Дячук Дмитрий Дмитриевич (внештатный)

Заровная Дарья Александровна (внештатный)

Куницын Сергей Владимирович (внештатный)

Говорова Елена Ивановна (внештатный)

Гайдученко Татьяна Ивановна (штатный)

Голомазов Вадим Анатольевич (штатный)

Романова Виктория Александровна (штатный)

Гота Андрей Олегович (штатный)

Пашинна лилия Васильевна (штатный)

Козенко Александр Викторович (штатный)

Ранее издание "Український тиждень" опубликовало полный список штатных и внештатных советников руководства Офиса Президента. В данном списке отсутствовало имя Алексея Арестовича, при том, что его называют внештатным советником руководителя Офиса Президента Украины.

Вскоре Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в своем официальном Telegram-канале заявив, что Арестович действительно не является ни советником руководителя Офиса Президента Украины, ни советником кого-либо из его заместителей. Арестович является советником сразу всего Офиса Президента. Именно так его должность неизменно и называется уже несколько лет.

Сам Арестович, чтобы развеять слухи и домыслы, в эфире Фейгин.Live показал свое удостоверение, в котором указано, что он действительно является внештатным советником Офиса Президента.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что несмотря на продолжающиеся обстрелы с Беларуси, Лукашенко обратился к украинцам с поздравлениями и пожелал мирного неба и мужества.

В США рассказали, кто на самом деле стоит за ударом по "администрации" Пушилина в Донецке. Россия собиралась использовать обстрел, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.

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