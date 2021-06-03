Офис первой леди: что за структуру анонсировала Зеленская и зачем она нужна

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Вечканова Елена
В скором времени в Украине может появиться
новая структура, которая будет представлять интересы супруг президентов. Создание
Офиса первой леди анонсировала сама Елена Зеленская во время общения с представителями
Европейской ассоциации бизнеса. "Комментарии" попросили экспертов объяснить,
действительно ли наша страна нуждается в такой структуре и какие обязанности будут
на нее положены.
Елена Зеленская хочет создать Офис первой леди. Фото из открытых источников
По словам Елены Зеленской, звание "первая леди"
в нашей стране является чисто формальным. При этом общество постоянно ждет каких-то
фактических шагов и помощи от супруги президента. Для того, чтобы облегчить
жизнь тех первых леди, которые появятся в Украине после ухода Владимира Зеленского
с поста главы государства, и было решено создать специальный Офис, который поможет
президентским супругам в работе.
Пока анонсированная структура должна
развиваться в нескольких направлениях, который уже до этого взяла "под свое
крыло" Елена Зеленская. Здесь и кардинальное изменение принципа школьного
питания, и вопросы культурной дипломатии, и попытка убрать социальные барьеры
для людей с особыми потребностями, и, разумеется, сопровождение главы
государства.
Политтехнолог Борис Тизенгаузен обращает
внимание, что первые леди давно перестали быть просто женами президента. Иногда
они играли ключевые роли, в политике государств, в том числе.
Тизенгаузен напоминает, что Елена Зеленская тоже
ведет ряд программ, в том числе, связанных с безбарьерным пространством в
Украине.
Эксперт также отмечает, что во время официальных
визитов за рубеж нередко происходят мероприятия с участием жен глав государств.
И это — визитная карточка страны, в том числе. Важно выглядеть достойно,
соблюдать этикет. А если при этом первая леди еще и будет локомотивом
социальных положительных перемен — это только плюс, уверен Борис Тизенгаузен.
Политтехнолог, политический консультант Анне
Быкова уверена, что структура, создать которую предлагает Елена Зеленская,
абсолютно не нужна.
По ее мнению, предложение Елены Зеленской — не
актуальное, экономически нецелесообразное и никак не повлияет на рост
благосостояния граждан.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие слова ненавистников больше всего задевают Елену Зеленскую. Какими подробностями еще делилась первая леди, узнавайте в нашем материале.
Также на портале мы сообщали, супруга какого президента является для Зеленской примером для подражания.
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