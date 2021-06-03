Офис первой леди: что за структуру анонсировала Зеленская и зачем она нужна

В скором времени в Украине может появиться новая структура, которая будет представлять интересы супруг президентов. Создание Офиса первой леди анонсировала сама Елена Зеленская во время общения с представителями Европейской ассоциации бизнеса. "Комментарии" попросили экспертов объяснить, действительно ли наша страна нуждается в такой структуре и какие обязанности будут на нее положены.



Елена Зеленская хочет создать Офис первой леди. Фото из открытых источников

По словам Елены Зеленской, звание "первая леди" в нашей стране является чисто формальным. При этом общество постоянно ждет каких-то фактических шагов и помощи от супруги президента. Для того, чтобы облегчить жизнь тех первых леди, которые появятся в Украине после ухода Владимира Зеленского с поста главы государства, и было решено создать специальный Офис, который поможет президентским супругам в работе.



Пока анонсированная структура должна развиваться в нескольких направлениях, который уже до этого взяла "под свое крыло" Елена Зеленская. Здесь и кардинальное изменение принципа школьного питания, и вопросы культурной дипломатии, и попытка убрать социальные барьеры для людей с особыми потребностями, и, разумеется, сопровождение главы государства.

"Некое подобие института первой леди должно существовать"

Политтехнолог Борис Тизенгаузен обращает внимание, что первые леди давно перестали быть просто женами президента. Иногда они играли ключевые роли, в политике государств, в том числе.

"Мне кажется правильным направление, которое выбрала супруга Зеленского. Некое подобие института первой леди должно существовать. Если первая леди активна, она берет на себя ряд функций. В основном это — благотворительность, ряд социальных программ. К примеру, Мишель Обама запускала программы по борьбе с ожирением, для детей", — утверждает эксперт.

Тизенгаузен напоминает, что Елена Зеленская тоже ведет ряд программ, в том числе, связанных с безбарьерным пространством в Украине.

"То есть, это не просто жены президентов, не просто статисты, а действительно первые леди, — подчеркивает политтехнолог. — И я считаю, что было бы правильно, чтобы первая леди могла прозрачно, официально заниматься благими инициативами. Тем более, что делает это не для себя, а для уязвимых категорий населения".

Эксперт также отмечает, что во время официальных визитов за рубеж нередко происходят мероприятия с участием жен глав государств. И это — визитная карточка страны, в том числе. Важно выглядеть достойно, соблюдать этикет. А если при этом первая леди еще и будет локомотивом социальных положительных перемен — это только плюс, уверен Борис Тизенгаузен.

"Вопрос в том, как Офис первой леди, если его решать создать, будет финансироваться. Какие средства пойдут на его содержание. В идеале бы — на благотворительны взносы, а не на средства налогоплательщиков", — считает политтехнолог.

"Возможно, Зеленская просто хочет придумать для себя новую игрушку"

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова уверена, что структура, создать которую предлагает Елена Зеленская, абсолютно не нужна.

"У нас в стране сейчас куда важнее инициативы, связанные с реальным улучшением экономического положения украинцев, с социальной защитой, с жизненно важными сферами. Нам нужно, наконец, разобраться с тем, нужна ли нам такая поддержка, когда мы в обмен на кредиты МВФ выполняем те или иные их пожелания, включая рост тарифов. Граждане Украины просто ставятся государством перед фактом — мы должны выполнить те или иные требования, чтобы с нами не приключился дефолт. Но действительно ли мы обязаны играть по таким правилам? У нас конфликт на Донбассе, у нас пандемия. Неужели нет более важных тем, кроме как Офис первой леди?" — удивляется Анне Быкова.

По ее мнению, предложение Елены Зеленской — не актуальное, экономически нецелесообразное и никак не повлияет на рост благосостояния граждан.

"Возможно, она просто хочет придумать некую новую для себя игрушку, — считает эксперт. — Чем-то себя занять в свободное от выполнения очень узкого круга обязанностей первой леди время. Ну, так пусть занимается социальной политикой, добивается повышения стандартов обслуживания детдом и детских больниц в Украине".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какие слова ненавистников больше всего задевают Елену Зеленскую. Какими подробностями еще делилась первая леди, узнавайте в нашем материале.

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