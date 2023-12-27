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Одна из партий в Верховной Раде заявила, что не будет голосовать за закон о мобилизации

Партия "Батькивщина" не поддерживает новый законопроект о мобилизации в Украине.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что не поддерживает новый законопроект о мобилизации в том виде, который он подан в Верховную Раду. Тимошенко сообщила, что ее партия не будет за него голосовать.

Одна из партий в Верховной Раде заявила, что не будет голосовать за закон о мобилизации

Юлия Тимошенко. Фото из открытых источников

Юлия Тимошенко заявила, что данный вариант законопроекта "неконституционный", однако не указала конкретные недостатки.

"Дорогие друзья, я сразу вам скажу, что в таком варианте, как есть этот закон – он не решает проблему, он неэффективен, не конституционен, и в таком виде наша команда за него голосовать не будет", — говорит Тимошенко.

Вместе с тем политик соглашается, что мобилизация в Украине необходима для противостояния российской агрессии.

"Мы отдаем себе отчет, что во время войны мобилизация обязательна. Мы отдаем себе отчет, что украинцы должны свою землю защищать, но такие законы не решают эту проблему, а наоборот – отдаляют нас от победы", — сказала Юлия Тимошенко.

Также Тимошенко призвала приостановить выплаты внутренних и внешних долгов Украины и эти средства лидер "Батькивщины" предлагает отправить на военно-промышленное производство.

Напомним, что по результатам парламентских выборов 2019 года партия "Батькивщина" заняла третье место и получила 26 мест в парламенте. В то время как "Слуга народа" имела — 254 места, а ОПЗЖ — 43.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Валерий Залужный объяснил идею о мобилизации людей с инвалидностью.

Также "Комментарии" писали, что украинцы назвали главные аргументы "за" и "против" мобилизации женщин.



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