Обыски СБУ и ГБР на Ровенской таможни: что ищут

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Хмільовська Інна
В среду, 1 сентября, на нескольких таможенных постах в Ровенской области проходят обыски. Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят процессуальные действия. Информацию "Общественному" подтвердили в СБУ и на таможне.
Обыски на таможне, фото с открытых источников
По словам пресс-секретаря СБУ в области, пока процессуальные действия на Ровенской таможни продолжаются, открыто уголовное производство, впоследствии смогут сообщить больше информации.
И.о. руководителя Ровенской таможни Гостаможслужбы Иван Иванов сказал, что есть решение суда о доступе к документам.
Он уточнил, что следственные действия проходят на таможенных постах "Дубно" и "Ровно".
Раныше портал "Комментарии" информировал о новой таможню: почему борьба с коррупцией не приносит ожидаемых результатов . Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен: говорить об уменьшении коррупционной составляющей на таможне можно будет тогда, когда правительство получит доступ к соответствующим электронным базам и реестров. Для украинской власти и олигархов (что нередко одно и то же) выгодно иметь в определенных постах "никаких людей".
Напомним, "Комментарии" писали, что руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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