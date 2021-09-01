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Обыски СБУ и ГБР на Ровенской таможни: что ищут

Процессуальные действия на таможне продолжаются, открыто уголовное производство

сегодня, 14:35
Автор:

Хмільовська Інна

В среду, 1 сентября, на нескольких таможенных постах в Ровенской области проходят обыски. Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований проводят процессуальные действия. Информацию "Общественному" подтвердили в СБУ и на таможне.

Обыски СБУ и ГБР на Ровенской таможни: что ищут

Обыски на таможне, фото с открытых источников

По словам пресс-секретаря СБУ в области, пока процессуальные действия на Ровенской таможни продолжаются, открыто уголовное производство, впоследствии смогут сообщить больше информации.

"Если будет о чем говорить, мы предоставим больше информации", — сказала пресс-секретарь.

И.о. руководителя Ровенской таможни Гостаможслужбы Иван Иванов сказал, что есть решение суда о доступе к документам.

"Изымают документы по 25-ти декларациях, мы их предоставляем, нам нечего скрывать. Это еще материалы оформления 2017-20-х годов, говорится об автомобилях, кажется", — прокомментировал чиновник.

Он уточнил, что следственные действия проходят на таможенных постах "Дубно" и "Ровно".

Раныше портал "Комментарии" информировал о новой таможню: почему борьба с коррупцией не приносит ожидаемых результатов . Политический эксперт Михаил Чаплыга уверен: говорить об уменьшении коррупционной составляющей на таможне можно будет тогда, когда правительство получит доступ к соответствующим электронным базам и реестров. Для украинской власти и олигархов (что нередко одно и то же) выгодно иметь в определенных постах "никаких людей".

Напомним, "Комментарии" писали, что руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов написал заявление об увольнении по собственному желанию.



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Источник: https://suspilne.media/160101-sbu-ta-dbr-prijsli-z-obsukami-na-rivnensku-mitnicu/
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