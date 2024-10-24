Общественные активисты встретились с Зеленским: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский и команда Офиса президента встретились с представителями украинского гражданского общества, работающими по направлениям от внешней политики к развитию оборонной сферы и защите свобод, сообщил глава ОПУ Андрей Ермак.

Зеленский встретился с гражданским обществом. Фото из открытых источников

Глава Офиса президента отметил, что важно было присутствие Максима Буткевича – украинского правозащитника и военного, недавно вернувшегося из российского плена.

"Среди тем, которые мы обсудили, был план победы и, что не менее важно, потребность в консолидации наших усилий. Президент предложил участникам встречи приобщиться к разработке внутреннего плана действий, ведь единство, которое помогло выстоять в первые дни полномасштабного вторжения, остается необходимым условием для нашей победы. Верим, что такое же единство будет ключевым в продвижении решения партнеров о приглашении Украины в НАТО", — рассказал Андрей Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики могут готовить наступательные действия на город Запорожье, который является важным украинским промышленным центром. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Чиновник рассказал изданию, что следующей целью России может стать наступление на город Запорожье, крупный промышленный центр на юге Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на третий месяц Курской операции нет достижений, оправдывающих необходимость проведения этой операции, считает военный эксперт Иван Ступак. "С тех пор, как началась Курская операция: россияне пытаются наступать в Запорожской области, потерян Угледар, под угрозой потери оказалось Селидово, враг продвигается в Торецке. Россияне продолжают наступать на Донбассе и перешли к наступлению на Курщине", — подчеркнул он.