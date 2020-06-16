Обновленная программа Кабмина: каковы шансы на принятие

Кабинет министров Украины доработал свою программу действий и направил ее в Верховную Раду. Парламентарии планируют рассмотреть ее в четверг, 18 июня. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили данную программу и шансы на ее принятие.

"Некоторые положения программы вообще не учитывают ситуацию в мировой экономике"

Первая реакция аналитика, кандидата экономических наук Владимира Коваля на обновленную антикризисную программу правительства была – 100 дней безсистемности.

"Похоже, что "стратегия" – это не сильная сторона действующей власти, – отмечает эксперт. – В обновленной программе – одни декларации. При полном отсутствии конкретики. Более того, некоторые положения программы вообще не учитывают ситуацию в мировой экономике. Например, в планах правительства – среднегодовой рост физических объемов экспорта на 5%. При существующем мировом тренде "национального протекционизма" это нереально. В правительстве просто забыли о том, что при экспорте, например, с нашим главным торговым партнером ЕС, существуют квоты. Расширить которые по очень многим позициям, по которым Украина может наращивать поставки, не получится. Может в правительстве надеются на другие рынки сбыта? Вопрос на какие? Выход на новый рынок – это минимум 5 лет кропотливой работы, в том числе на дипломатическом уровне. И по каким рынкам такая работа ведется? Ответа нет".

Также правительство декларирует необходимость перехода от экспорта сырьевого к "технологичному".

"Другими словами, к поставкам товаров с высокой добавочной стоимостью. Отличные планы. Такая задача на повестке дня уже лет двадцать. Но для этого надо провести структурную перестройку экономики, что без колоссальных инвестиций невозможно, – подчеркивает Владимир Коваль. – И где брать такие инвестиции? Идея-то с "инвестиционными нянями", похоже, провалилась. А новых идей нет".

Другие положения программы (увеличение числа занятых в малом бизнесе, прозрачная приватизация и т.д.) тоже не более чем "красивые слова", уверен аналитик.

"Написать можно всё, что угодно. А вот как реализовать планы – это другой вопрос, – подчеркивает кандидат экономических наук. – Всё это очень тревожно. На фоне усугубляющегося с каждым месяцем экономического кризиса необходимы экстренные и четкие действия. Мы же видим игру правительства в популизм и политиканство. Очевидно – в погоне за рейтингом. Вот только рейтинг на хлеб не намажешь. И парашюты, замедляющие падение, могут не раскрыться".

"Всё же примут – с небольшим запасом голосов"

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает, что правительство Дениса Шмыгаля всё делает в пожарном порядке.

"Первый вариант программы разнесли в пух и прах сами "слуги" в комитетах, – напоминает эксперт. – Такое впечатление, что ВР – оппозиционная к правительству и президенту – настолько уничтожающая звучала критика... Пришлось отправлять на доработку. Но очевидно, что правительство, которое даже недоукомплектовано, пишет программу "на коленке". И всё новый ее вариант – скорее ритуальный шаг. Да, мы получили не такой декларативный документ, как прошлый – не имевший сроков, конкретных задач, в стиле "за всё хорошее – против всего плохого". Но, по сути, мало что изменилось. Потому что за пару недель невозможно кардинально изменить программу. Так что и обновленная вполне предсказуемо уже критикуется – и будет критиковаться еще".

Впрочем, подчеркивает Александр Леонов, сама программа в создавшихся в Украине реалиях не имеет особого смысла.

"В парламентско-президентской республике, которой Украина осталась лишь фиктивно, после утверждения своей программы правительство получает годовой иммунитет. И может принимать жесткие решения, особенно необходимые в кризисные временна, без оглядки на политическую целесообразность и рейтинги. Но в нашем случае так не работает, – отмечает политэксперт. – Предыдущий премьер Гончарук ушел, потому что просто надавили из Офиса президента. По факту, правительство возглавляет президент Зеленский. И тут теряет смысл сама программа и даже то, примут или нет... Но думаю, что всё же примут – с небольшим запасом голосов. Ведь если этого не случится, будет засвидетельствовано окончательно отсутствие в Раде монобольшиства – и необходимость проведения досрочных парламентских выборов".

"Что касается содержания, есть некий позитив"

Политолог Максим Джигун обращает внимание, что если сравнивать этот план деятельности правительства с предыдущим, видно, что новая программа больше. Правда, это не значит, что она многим лучше.

"Программа стала уже не 10, а 82 страниц. Если ранее депутаты заявляли, что план правительства похож на реферат, то теперь можно говорить, что похож на полноценную курсовую работу, – говорит Максим Джигун. – Что касается содержания, есть некий позитив. Правительство обозначило определенные стратегические направления, продемонстрировав понимание угроз, которые стоят перед державой. Но в целом документ – несовершенный. И это не удивительно. Его нельзя сделать качественным всего за пару недель. И писаться он должен не в кабинетах чиновников, а с привлечением экспертов, в том числе международного уровня".

Оценивая шансы на принятие программа, политолог предположил, что ее утвердят.

"Предыдущая версия была совершенно неприемлема как программа высшей ветви исполнительной власти. Сейчас шансов больше, – говорит Максим Джигун. – К тому же, если бы документ не имел поддержки у достаточно большой части парламентариев, его бы не выносили в зал заседаний… На данный момент ни у Зеленского, ни у его окружения нет желания раскачивать и без того шаткую ситуацию. Обществу нужна какая-то стабильность. Хотя бы до местных выборов".

Ранее "Комментарии" разобрались, почему депутаты отклонили программу правительства.

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