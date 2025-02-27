Абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года.

Украинцы против снижения мобилизационного возраста. Фото из открытых источников

Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Респондентам задали вопрос, как они относятся к тому, что в случае резкого ухудшения ситуации на фронте, следует уменьшить возраст мобилизованных с 25 до 18 или 20 лет. 86,5% опрошенных ответили, что возраст мобилизованных не нужно уменьшать в любом случае. При этом 8,6% украинцев считают, что мобилизационный возраст придется снизить до 20 лет, а 1,4% – до 18 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Зеленский посетит Вашингтон в пятницу для подписания важного соглашения между Украиной и США. Речь идет о договоренностях по использованию природных ресурсов, которые могут стать определяющими для восстановления украинской экономики. Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский намерен приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большим соглашением, – отметил Дональд Трамп.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский диктатор Владимир Путин назвал "хорошей идеей", чтобы США и РФ сократили оборонные расходы на 50%. По словам диктатора, Россия и США могли бы договориться о сокращении вооружений на 50%. Он считает, что Китай тоже мог бы присоединиться к такому договору. Как известно, идею двукратного сокращения военных расходов США высказал Дональд Трамп. Он заявил, что хочет предложить Китаю и России вдвое сократить военные бюджеты.