Новый меморандум МВФ для Украины имеет обязательства по пенсионному возрасту

Согласно новому меморандуму от Международного валютного фонда (МВФ) украинские власти обязались не снижать пенсионный возраст, а также не вводить новые льготы и спецпенсии. Всего в меморандуме МВФ о финансовой и экономической политике 12 новых структурных маяков.



Украинские власти взяли обязательства от МВФ относительно пенсионного возраста в Украине. Фото из открытых источников

В тексте меморандума МВФ отмечено, что украинские власти должны подготовить основу для проведения пенсионной реформы, а "когда будут созданы условия" ввести второй уровень пенсионной схемы.

Вместе с тем, украинские власти должны делать анализ расходов и долговой устойчивости перед тем, как внести поправки в законодательство, которые позволят увеличить расходы на пенсии. Таким образом, власти Украины обещают соблюдать три основных условия относительно пенсионных расходов.

Не снижать пенсионный возраст.

Минимизировать увеличение расходов на пенсии.

Не вводить новые специальные пенсии или льготы.

Среди других пунктов в меморандуме также речь идет об аудите льготных расходов, перезапуске Бюро экономической безопасности (БЭБ), аудите эффективности НАБУ, оценке фискальных и квазифискальных рисков и другие.



Как сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в 2024 году предусмотрено три транша от МВФ на 2,216 млрд долларов в июне, а затем еще два по 1,106 млрд долларов в сентябре и декабре. Также в программе заложены транши на 2025 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что на кухне пенсионерки висел шедевр за 25 млн долларов. Женщина хотела выбросить картину в помойку.

Также "Комментарии" писали о пенсионерке, которую штрафовали на 80 тыс. за бутерброд в аэропорту.