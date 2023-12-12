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Новый меморандум МВФ для Украины имеет обязательства по пенсионному возрасту

Из 12 новых структурных маяков в меморандуме МВФ один относительно пенсионной реформы и изменения пенсионного возраста.

сегодня, 14:45
Автор:
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Slava Kot
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Согласно новому меморандуму от Международного валютного фонда (МВФ) украинские власти обязались не снижать пенсионный возраст, а также не вводить новые льготы и спецпенсии. Всего в меморандуме МВФ о финансовой и экономической политике 12 новых структурных маяков.

Новый меморандум МВФ для Украины имеет обязательства по пенсионному возрасту

Украинские власти взяли обязательства от МВФ относительно пенсионного возраста в Украине. Фото из открытых источников

В тексте меморандума МВФ отмечено, что украинские власти должны подготовить основу для проведения пенсионной реформы, а "когда будут созданы условия" ввести второй уровень пенсионной схемы.


Вместе с тем, украинские власти должны делать анализ расходов и долговой устойчивости перед тем, как внести поправки в законодательство, которые позволят увеличить расходы на пенсии. Таким образом, власти Украины обещают соблюдать три основных условия относительно пенсионных расходов.

  • Не снижать пенсионный возраст.
  • Минимизировать увеличение расходов на пенсии.
  • Не вводить новые специальные пенсии или льготы.

Среди других пунктов в меморандуме также речь идет об аудите льготных расходов, перезапуске Бюро экономической безопасности (БЭБ), аудите эффективности НАБУ, оценке фискальных и квазифискальных рисков и другие.

Как сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в 2024 году предусмотрено три транша от МВФ на 2,216 млрд долларов в июне, а затем еще два по 1,106 млрд долларов в сентябре и декабре. Также в программе заложены транши на 2025 год.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что на кухне пенсионерки висел шедевр за 25 млн долларов. Женщина хотела выбросить картину в помойку.

Также "Комментарии" писали о пенсионерке, которую штрафовали на 80 тыс. за бутерброд в аэропорту.



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Источник: https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/12/11/Ukraine-2023-Article-IV-Consultation-Second-Review-Under-the-Extended-Arrangement-Under-the-542297
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Обсуждения

Партия 5.10

сегодня, 15:36

оригинал текста меморандума в студию, иначе все это ложь от этой фашистской власти


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