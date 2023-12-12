Новый меморандум МВФ для Украины имеет обязательства по пенсионному возрасту

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Slava Kot
Согласно новому меморандуму от Международного валютного фонда (МВФ) украинские власти обязались не снижать пенсионный возраст, а также не вводить новые льготы и спецпенсии. Всего в меморандуме МВФ о финансовой и экономической политике 12 новых структурных маяков.
Украинские власти взяли обязательства от МВФ относительно пенсионного возраста в Украине. Фото из открытых источников
В тексте меморандума МВФ отмечено, что украинские власти должны подготовить основу для проведения пенсионной реформы, а "когда будут созданы условия" ввести второй уровень пенсионной схемы.
Вместе с тем, украинские власти должны делать анализ расходов и долговой устойчивости перед тем, как внести поправки в законодательство, которые позволят увеличить расходы на пенсии. Таким образом, власти Украины обещают соблюдать три основных условия относительно пенсионных расходов.
Среди других пунктов в меморандуме также речь идет об аудите льготных расходов, перезапуске Бюро экономической безопасности (БЭБ), аудите эффективности НАБУ, оценке фискальных и квазифискальных рисков и другие.
Как сообщил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в 2024 году предусмотрено три транша от МВФ на 2,216 млрд долларов в июне, а затем еще два по 1,106 млрд долларов в сентябре и декабре. Также в программе заложены транши на 2025 год.
Ранее портал "Комментарии" сообщали, что на кухне пенсионерки висел шедевр за 25 млн долларов. Женщина хотела выбросить картину в помойку.
Также "Комментарии" писали о пенсионерке, которую штрафовали на 80 тыс. за бутерброд в аэропорту.
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Партия 5.10
сегодня, 15:36
оригинал текста меморандума в студию, иначе все это ложь от этой фашистской власти