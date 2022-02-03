Новый губернатор Киевской области Кулеба может быть связан с Коломойским – журналист

Кабмин согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА. Новоиспеченный глава облгосадминистрации ранее занимал должность первого заместителя главы Киевской городской госадминистрации и может быть связан с телеканалами бизнесмена Игоря Коломойского. Как передает портал "Комментарии", об этом в Facebook написал блогер и журналист Владимир Бондаренко.

Алексей Кулеба. Фото из открытых источников

По его информации, супруга Алексея Кулебы Галина Дмитриченко-Кулеба работает в юрфирме "Смарт солюшинз", которая относится к медиахолдингу "1+1".

"Бенефициар "Смарт солюшинз" — Вячеслав Миенко с 2011 года был замом гендиректора "1+1" Александра Ткаченко по правовым вопросам, а в 2019 году Миенко вообще возглавил ТОВ "ТРК Студія "1+1", также он учредитель в "1+1 продакшн", — пишет Бондаренко.

По словам журналиста, среди достижений Алексея Кулебы есть то, что он удачно женился на Галине Дмитриченко, дочери ректора НТУ (Национальный транспортный университет, — ред.), и защитил кандидатскую диссертацию на тему госпиара в 2014 году, о которой он почему-то нигде не упоминает. Первым замом Кличко он стал в 2020 году с подачи Банковой.

Владимир Бондаренко напоминает, СМИ неоднократно писали, что Кулебу считают креатурой главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Т.к. уволенный губернатор Киевской области Володин был креатурой министра Алексея Чернышова (Министерство общин и территорий, — ред.), вполне возможно, Коломойский (и министр культуры Ткаченко) поменяли Киев на область", — отмечает Владимир Бондаренко.

По его мнению, именно Чернышов может возглавить Киевскую горгосадминистрацию (в случае принятия закона о столице, — ред.): "Не зря ж погоны мучают основных замов Кличко".

Также Владимир Бондаренко напомнил, что Чернышова связывают с одним из приближенных к беглому экс-президенту Виктору Януковичу Юрием Енакиевским.

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