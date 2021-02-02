Новая коалиция: подружатся ли "Слуги" с Тимошенко

После исключения Дубинского из фракции "Слуга народа" (что чревато уходом ряда "слуг" и парламентских групп в открытую оппозицию к Офису президента), пошли разговоры о возможности создания коалиции партии власти с "Батькивщиной". Украинские эксперты проанализировали выгоды от подобного союза для фракции СН и партии Тимошенко, а также оценили шансы на существование подобного альянса.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Коалицию будут создавать в более широком формате"

Возможное усиление монобольшинства и создание коалиции с "Батькивщиной" может существенно стабилизировать политическую ситуацию. Так считает глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков.

"В краткосрочной перспективе это уберет напряжение в связи с исключением Дубинского из фракции и ослабит позиции его группы. При этом, создание коалиции, в краткосрочной перспективе, ещё больше укрепит позиции власти", — отмечает эксперт.

По его мнению, если раньше подобный союз больше был нужен "Батькивщине", то сейчас он является взаимовыгодным и для партии Тимошенко, и для СН.

"Скорее всего, если коалицию и будут создавать, то не на двоих, а в более широком формате, — прогнозирует Сергей Быков. — Будет логично, если туда также войдет и группа "Доверие". Это могут сделать, чтобы уравновесить позиции "Батькивщины" в новом большинстве".

"Цена вопроса — торги с Коломойским"

По мнению директора Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктора политических наук Игоря Петренко, есть две фракции, которые могут войти в коалицию со "Слугой народа" — при необходимости.

"Это уже названная как возможный партнер "Батькивщина". Видим, что есть определенный контакт между Юлией Тимошенко и главой Офиса президента Андреем Ермаком. Были голосования, когда "Батькивщина" открыто подставляла плечо СН (к примеру, за бюджет). Речь о коалиции пока не идет, но определенные зарисовки есть, — отмечает эксперт. – Вторая фракция, которая может стать частью коалиции, это "Голос". Особо терять им нечего, рейтинг низкий. Можно как-то проявить себя в правительстве. Позиция "Голоса" будет определяться еще и украино-американскими отношениями. Если будет сближение между Украиной и США, вполне возможно сближение между "Голосом" и СН".

При этом Игорь Петренко сомневается, что после изгнания Дубинского из фракции СН выйдут люди Коломойского (по разным данным, их там от 15 до 30).

"Что Коломойский может предложить? Деньги? Войти в "За будущее" Палицы? А что в следующем политическом цикле? Не факт, что партия Палицы войдет в Раду. К тому же, Коломойский – это негативный шлейф. А разговоры о новом политпроекте под Дубинского, который взлетит или не взлетит – пока лишь разговоры… Дубинский эпатажный, но особой любви украинцев у него нет. И он бы не стал депутатом, если бы не бренд СН и Зеленского", — отмечает представитель МЦПИ.

Он не исключает, что в потенциальную новую коалицию могут подтянуться внефракционные депутаты. Их — около 20.

"Если цена вопроса торгов с Коломойским (при условии, что тот будет шантажировать Офис президента развалом монобольшинства) окажется высока, можно подумать о коалиции. Но цена торгов с Тимошенко тоже может быть не низкой, — подчеркивает Игорь Петренко. – Она, к примеру, может попросить премьерство. Но сплав ее опыта и молодости-задора Зеленского и его окружения мог бы быть интересен… Правда, у СН и "Батькивщины" есть кардинальное расхождение по рынку земли… Тимошенко не раз выступала резко против его открытия. Но ей, к примеру, дадут места в таможне, налоговой и еще какие-то рыбные места в правительстве. Если останется в оппозиции – может и далее педалировать земельную тему. А если войдет во власть – может ее "забыть". К тому же, не факт, что рынок земли откроется в этом году. Его может притормозить КСУ, да и нормативно-правовая база еще не вся готова".

Как сообщал портал "Комментарии", народного депутата Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" 1 февраля.

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