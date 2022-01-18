Нимченко о деле Порошенко: СМИ, подконтрольные пятому президенту, молчали, когда аналогичные обвинения выдвинули Медведчуку

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Станислав Молчанов
Дело экс-президента Петра Порошенко – это то политическое событие, к которому приковано внимание всех медиа, подконтрольных лидеру "Европейской солидарности". Сейчас они заговорили о том, что подозрение Порошенко – это конец Революции достоинства. Однако все эти СМИ молчали, когда те же обвинения предъявляли председателю Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Василий Нимченко в эфире телеканала UkrLive, пишет 112.ua.
Василий Нимченко - фото: ОПЗЖ
Парламентарий отметил, что преследования Виктора Медведчука начались еще в феврале 2021 года.
Политик подчеркнул, что о деле Порошенко сейчас говорят исключительно подконтрольные ему СМИ и политики, которые молчали, когда такие же обвинения предъявлялись Виктору Медведчуку.
По мнению политика, Украина сможет выйти из тупика, в котором оказалась, только после законной смены власти или если власть сама поймет, что не в состоянии надлежащим образом управлять государством.
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