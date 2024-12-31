"Никакие крылатые ракеты не одолеют наш народ": Зеленский поздравил украинцев с 2025 годом

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и украинок с 2025 годом.
Зеленский поздравил Украину с 2025 годом. Фото из открытых источников
Президент поблагодарил сограждан за стойкость и сохранение Украины.
Владимир Зеленский подчеркнул, что горд быть президентом несокрушимых украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.
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