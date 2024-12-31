"Никакие крылатые ракеты не одолеют наш народ": Зеленский поздравил украинцев с 2025 годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и украинок с 2025 годом.

Зеленский поздравил Украину с 2025 годом. Фото из открытых источников

Президент поблагодарил сограждан за стойкость и сохранение Украины.

"Я обращаюсь сегодня ко всем, кто ценит Украину, бережет свое государство, говорит с любовью о нем "Моя", не представляет себя без Украины, где бы ни находился сейчас. Все, кто борется за нее так стойко и так смело уже больше тысячи дней. Это вы. Наши люди. Украинцы и украинки. Все, кого я благодарю за этот 2024 год. Нашим людям, проходящим все трудности с достоинством. Людям, для которых быть гражданами Украины – гордость", — заявил Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении.

Владимир Зеленский подчеркнул, что горд быть президентом несокрушимых украинцев.

"Для меня гордость – быть президентом таких людей. Украинцев и украинок, которые доказывают: никакие крылатые ракеты не одолеют народ, у которого есть крылья! – подчеркнул президент Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году украинской армии удалось остановить наступление россиян на Харьковщине и не допустить вторжения врага в Сумскую область, рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "В 2024 году нам удалось остановить наступление врага на Харьковщине и уберечь от захвата Сумщину. Враг хотел создать свою "буферную зону" на нашей земле, но мы предотвратили это и начали возвращать войну туда, откуда она и пришла, — на российскую территорию. Я хочу особо отметить все наши подразделения, всех наших воинов, выполняющих боевые задания на Курщине: ребята, спасибо вам", — подчеркнул Александр Сырский.