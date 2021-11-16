Несмотря на провал футбольной ВСК, нардепы ОПЗЖ инициировали новую волну дискредитации УАФ

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Станислав Молчанов
Некоторые депутаты и даже отдельные СМИ продолжают подрывать имидж украинского футбола, даже после провала работы так называемой "футбольной" Временной следственной комиссии в ВР, которую инициировал Григорий Суркис.
Григорий Суркис. Фото: ФК Динамо Киiв
В частности, в сюжете "Подробностей" нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка заявил о якобы злоупотреблении УАФ на строительстве мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. Это был государственный проект, который реализовывался на средства из центрального и местных бюджетов. УАФ тогда не являлась ни распорядителем средств, ни заказчиком выполненных работ. Именно поэтому, инициированная Григорием Суркисом в прошлом году "футбольная" ВСК в ВР во главе с его партийным соратником Григорием Мамкой полностью провалилась.
Члены ВСК не смогли составить финальное заключение своей работы, а парламент отказался голосовать за продление срока работы комиссии. Причины отказа нардепов голосовать за комиссию звучали разные. Некоторые из них сводились к тому, что ВСК "носит заказной характер", имеет признаки "политизированной" и может служить инструментом давления на УАФ со стороны заинтересованных политиков.
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