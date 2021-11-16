Несмотря на провал футбольной ВСК, нардепы ОПЗЖ инициировали новую волну дискредитации УАФ



















Некоторые депутаты и даже отдельные СМИ продолжают подрывать имидж украинского футбола, даже после провала работы так называемой "футбольной" Временной следственной комиссии в ВР, которую инициировал Григорий Суркис.



Григорий Суркис. Фото: ФК Динамо Киiв

В частности, в сюжете "Подробностей" нардеп от ОПЗЖ Григорий Мамка заявил о якобы злоупотреблении УАФ на строительстве мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. Это был государственный проект, который реализовывался на средства из центрального и местных бюджетов. УАФ тогда не являлась ни распорядителем средств, ни заказчиком выполненных работ. Именно поэтому, инициированная Григорием Суркисом в прошлом году "футбольная" ВСК в ВР во главе с его партийным соратником Григорием Мамкой полностью провалилась.

Члены ВСК не смогли составить финальное заключение своей работы, а парламент отказался голосовать за продление срока работы комиссии. Причины отказа нардепов голосовать за комиссию звучали разные. Некоторые из них сводились к тому, что ВСК "носит заказной характер", имеет признаки "политизированной" и может служить инструментом давления на УАФ со стороны заинтересованных политиков.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук тогда заявила , что с помощью футбольной ВСК "кто-то с кем-то хочет свести счеты".





Несмотря на это, в СМИ появляется очередная волна недоказанных тезисов Григория Мамки в адрес УАФ. Ее подхватывают медиа из пула Медведчука, Левочкина и Дмитрия Гордона – друга и соратника Григория Суркиса. Последний, к слову, так и не смог опровергнуть свою прямую причастность к попыткам организации медийного и парламентского давления на руководство украинского футбола, как и свою смс-переписку по этому поводу.





Напомним, что в НАБУ, Генпрокуратуре и Нацполиции официально заявили об отсутствии уголовных производств и подозрений относительно руководства Украинской ассоциации футбола.

Также напомним, что сегодня очень важен футбольный день. Украинская сборная должна сыграть свой решающий матч в рамках отборочного тура на ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной. И, вероятно, волна новой дискредитации футбольных функционеров призвана, среди прочего, дестабилизировать настроения команды.

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