"Необходимо говорить о немедленном прекращении боевых действий": нардеп от ОПЗЖ обратился к президенту Украины

Нардеп из "Оппозиционного блока – За жизнь" Вадим Новинский опубликовал на своей странице в Facebook обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также народным депутатам.

Вадим Новинский. Фото - Facebook

В своем обращении Новинский отметил, что 24 февраля 2022 года президент Российской Федерации В.Путин публично объявил о проведении военной операции на территории Украины. Дальнейшая эскалация военных действий, по его мнению, может перерасти в настоящую катастрофу для всех сторон.

"В эти часы на Донбассе идут бои, а на всей территории нашей страны по военным объектам нанесены ракетно-бомбовые удары. Дальнейшая эскалация военных действий может перерасти в настоящую катастрофу для всех сторон.

Приходится констатировать: мирный переговорный процесс провален. Дипломатические споры о "формулах" и особенностях самоуправления в отдельных районах – теперь в прошлом. А в настоящем – воюющие многотысячные армии, угроза жизням наших соотечественников, а также города и села, предприятия и инфраструктура, памятники архитектуры и культурного наследия" , — пишет Новинский.

Политик считает, что "в этой бойне мира не будет". Сейчас миллионы украинцев стремятся к миру и спокойной жизни.

"И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации", — отметил Новинский.

Нардеп и его однопартийцы обратились к Зеленскому с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения противостояния и заключения соответствующего договора.

"Сегодня очевидны неравные условия, отсутствие реальной помощи извне, комплекс ошибок, которые привели к настоящему положению дел. Речь идёт о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины. Уверен: Ваш шаг найдёт поддержку со стороны депутатов Верховной Рады, местного самоуправления, бизнеса", — подчеркнул нардеп.

Кроме того, Новинский считает, что свой долг должен выполнить законодательный орган государства – Верховная Рада Украины. То есть, нужно немедленно сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения Стратегических Консультаций с обеими палатами Федерального Собрания Российской Федерации.

"Необходимо говорить о немедленном прекращении боевых действий, о возможных путях и решениях по деэскалации ситуации, о новом прагматичном компромиссе. Считаем, что новые компромиссы и новые "формулы" еще возможны. Чтобы такой диалог состоялся, требуется и обращение Верховной Рады Украины к Федеральному Собранию РФ. Очень надеемся, что депутаты РФ, понимая всю тупиковость и трагичность ситуации, ее возможные катастрофические последствия для всех сторон, откликнутся на такую инициативу. И мы остановим движение и Украины, и России к пропасти", — говорится в посте Новинского.

Также Новинский опубликовал список народных депутатов, которые поддерживают его обращение:

Вадим Новинский

Виктория Гриб

Муса Магомедов

Дмитрий Шпенов

Андрей Аксёнов

Дмитрий Шенцев

Сергей Магера





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