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Немецкое издание назвало Медведчука очевидным противником Зеленского

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук является наиболее очевидным оппонентом Зеленского, считает немецкое СМИ

сегодня, 12:35
Автор:

Станислав Молчанов

Коалиция между фракцией "Слуга народа" и ОПЗЖ в парламенте, видимо распалась. И, хотя за последние полгода эксперты отмечают сходство в голосованиях, действия Конституционного суда положили конец альянсу власти и оппозиции. Такой вывод делает немецкое издание Nach-Welt. 

Немецкое издание назвало Медведчука очевидным противником Зеленского

"Постановление от 27 октября стало последним в серии недавних ударов по антикоррупционной программе Украины, принятых Конституционным Судом. Принятые в августе и сентябре постановления НАБУ признали неконституционными. Последнее решение было принято в ответ на ходатайство 47 народных депутатов об отмене статьи в Уголовном кодексе Украины, согласно которой составление недостоверных сведений об имуществе государственными чиновниками является уголовным преступлением", – пишут на сайте Nach-Welt.

Издание акцентирует внимание на заявлении Зеленского для Financial Times, в котором он защищал представленный законопроект в парламент в ответ на недавнее постановление Конституционного Суда, направленное на восстановление антикоррупционных институтов Украины.

"Чтобы защитить и укрепить нашу антикоррупционную инфраструктуру... я попросил парламент реструктурировать состав Конституционного Суда, который потерял доверие и авторитет. Это суд кенгуру, глава которого находится под следствием по делу о покупке недвижимости в оккупированном Россией Крыму в 2018 году, что является полным нарушением украинского законодательства, о чем судья не сообщил в своем электронном заявлении", – привели в публикации слова президента Украины.

Бескомпромиссный тон комментария Зеленского предполагает поворотный момент в его президентстве. Первый вопрос, который задают люди: реально ли это изменение или все это просто для МВФ и ЕС, чью постоянную поддержку ищет Украина.

"Ранее его депутаты вместе с двумя реформистскими партиями в украинском парламенте, "Голос" и "Европейская солидарность", проголосовали за проведение важнейших реформ в сфере купли-продажи земли и банковской системы, которых требует МВФ", – информирует германский сайт.

Чтобы убедить многих скептиков, президент должен назвать публично тех, кого он считает своими противниками: "Самый очевидный в украинском парламенте – лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, который контролирует три основных телеканала в Украине". Далее, говорится в материале, сильное влияние на Президента имеет олигарх Игорь Коломойский, чью поддержку многие считали решающей для успеха Зеленского на выборах 2019 года.

В издании считают, что в настоящее время Коломойский объединился с Медведчуком и другими бизнесменами-единомышленниками в парламенте: "Для Зеленского разрыв с Коломойским означал бы признание раскола в партии "Слуга народа" и потерю его нынешнего парламентского большинства вместе с поддержкой медиаимперии Коломойского".

Авторы материала также указывают на то, что президенту Зеленскому для сохранения власти необходимо проявить лидерские качества в принятии решений.

 "Пока неясно, сможет ли коалиция сформировать парламентское большинство. Однако, если Зеленский хочет спасти свое президентство, он должен сделать четкий выбор и проявить лидерство. Его решения в ближайшие дни, вероятно, определят будущее Украины на долгие годы и отразятся во всем регионе", – резюмировал германский сайт Nach-Welt.



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Источник: https://golos.ua/i/783887
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