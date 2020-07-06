Не русский, а английский: глава СНБО о втором государственном языке в Украине

Русский язык не может быть вторым государственным в Украине, тогда как английский можно выбрать вторым языком после украинского. Так считает секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, о чем заявил в интервью УП.

По словам руководителя СНБО, вопрос языка является очень важным и принципиальным для государства.

"Никакого второго, русского, у нас быть не может – не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине – то должен быть только государственный украинский язык, - подчеркнул Данилов. - Нужен ли второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который следует изучать, начиная с детского сада".

Данилов считает, что все жители нашей страны, если хотят быть в цивилизованном мире, должны знать и использовать английский язык. Это является обязательной вещью, добавил глава СНБО.

Напомним, в Минкультуры уверены, что украинский язык на телевидении не выдерживает конкуренции перед русским.

Ранее в украинском McDonald's рассказали, когда будут общаться с посетителями на русском языке.

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