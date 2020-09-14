kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.09.2020

BTC/USD

10674.64

ETH/USD

375.88

LTC/USD

49.44

НБУ 14.09.2020

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика "Не коронавирус": мэр Харькова внезапно ушел на больничный
commentss НОВОСТИ Все новости

"Не коронавирус": мэр Харькова внезапно ушел на больничный

Пресс-служба Харьковского горсовета пролила свет на исчезновение Геннадия Кернеса

сегодня, 17:25
Автор:

Екатерина Белоброва

Глава Харьковского городского совета Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает издание "УНИАН".

"Не коронавирус": мэр Харькова внезапно ушел на больничный

Там пояснили, что именно болезнь стала причиной, по которой Геннадий уже несколько дней не выступает публично и не появляется в медийном пространстве. Впрочем, чем именно болен городской голова Харькова, его пресс-служба не сообщает.

Сейчас обязанности мэра Харькова выполняет секретарь горсовета Александр Новак.

Учитывая, что официальные источники не сообщают о диагнозе и симптомах Кернеса, ссылаясь на врачебную тайну, в некоторых Телеграм-каналах появляется информация о серьезности недуга и даже о том, что чиновник попал в кому.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Геннадий Кернес отрицательно отреагировал на жесткий карантин, который был введен еще в самом начале пандемии в Украине. В первую очередь, его возмутила необходимость блокировать работу метро .

"Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - утверждал тогда мэр Харькова.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!