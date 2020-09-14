"Не коронавирус": мэр Харькова внезапно ушел на больничный

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Екатерина Белоброва
Глава Харьковского городского совета Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Об этом сообщила пресс-служба мэрии, передает издание "УНИАН".
Там пояснили, что именно болезнь стала причиной, по которой Геннадий уже несколько дней не выступает публично и не появляется в медийном пространстве. Впрочем, чем именно болен городской голова Харькова, его пресс-служба не сообщает.
Сейчас обязанности мэра Харькова выполняет секретарь горсовета Александр Новак.
Учитывая, что официальные источники не сообщают о диагнозе и симптомах Кернеса, ссылаясь на врачебную тайну, в некоторых Телеграм-каналах появляется информация о серьезности недуга и даже о том, что чиновник попал в кому.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Геннадий Кернес отрицательно отреагировал на жесткий карантин, который был введен еще в самом начале пандемии в Украине. В первую очередь, его возмутила необходимость блокировать работу метро .
"Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - утверждал тогда мэр Харькова.
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