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Названы имена украинцев, которых Медведчук может освободить из ОРДЛО

В ближайшее время удерживаемые под стражей в Донецке и Луганске украинки могут быть освобождены

сегодня, 11:45
Автор:

Станислав Молчанов

В ближайшее время власти ОРДЛО в одностороннем порядке, при посредничестве председатели политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука передадут украинской стороне четырех украинок. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Розенбаум.

Названы имена украинцев, которых Медведчук может освободить из ОРДЛО

В ближайшее время из ОРДЛО могут освободить четырёх украинок - фото: из открытых источников


Он отметил, что эти четыре женщины удерживаются под стражей в Донецке и Луганске уже несколько лет. Всех их обвиняют в "госизмене" или "шпионаже" в пользу Украины.

 

"Если не Медведчук – им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10. И власть не хочет пустить этих женщин в Украину, лишь бы не Медведчук их привез. "Зелёные", где ваша совесть?" — возмутился блогер.


Он также назвал имена украинок, которые в ближайшее время могут быть освобождены:

 

Наталья Стаценко

1978 г.р.

Находится в тюрьме с 10 июля 2019 года

Обвиняется – в шпионаже в пользу Украины.

 

Светлана Довгаль

1973 г.р.

Находится в тюрьме с 22 июля 2019 года

Обвиняется в шпионаже в пользу Украины.

 

Наталья Савченко

1963 г.р.

Находится в тюрьме с 1 августа 2017 года

Обвиняется в госизмене. Срок – 14 лет.

 

Екатерина Котенко.

1990 г.р.,

Находится в тюрьме с 10 марта 2019 года

Обвиняется в "госизмене и шпионаже в пользу Украины". Срок 12 лет.


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Источник: https://www.facebook.com/100026579632413/posts/762749397954374/
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