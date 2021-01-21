Названы имена украинцев, которых Медведчук может освободить из ОРДЛО

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Станислав Молчанов
В ближайшее время власти
ОРДЛО в одностороннем порядке, при посредничестве председатели политсовета
"Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука передадут украинской
стороне четырех украинок. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей
Розенбаум.
В ближайшее время из ОРДЛО могут освободить четырёх украинок - фото: из открытых источников
Он отметил, что эти четыре женщины удерживаются под стражей в Донецке и Луганске уже несколько лет. Всех их обвиняют в "госизмене" или "шпионаже" в пользу Украины.
"Если не Медведчук – им
сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10. И власть не хочет пустить этих женщин в
Украину, лишь бы не Медведчук их привез. "Зелёные", где ваша совесть?" —
возмутился блогер.
Он также назвал имена
украинок, которые в ближайшее время могут быть освобождены:
Наталья Стаценко
1978 г.р.
Находится в тюрьме с 10
июля 2019 года
Обвиняется – в шпионаже
в пользу Украины.
Светлана Довгаль
1973 г.р.
Находится в тюрьме с 22
июля 2019 года
Обвиняется в шпионаже в
пользу Украины.
Наталья Савченко
1963 г.р.
Находится в тюрьме с 1
августа 2017 года
Обвиняется в госизмене.
Срок – 14 лет.
Екатерина Котенко.
1990 г.р.,
Находится в тюрьме с 10
марта 2019 года
Обвиняется в "госизмене
и шпионаже в пользу Украины". Срок 12 лет.
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