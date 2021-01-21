Названы имена украинцев, которых Медведчук может освободить из ОРДЛО

В ближайшее время власти ОРДЛО в одностороннем порядке, при посредничестве председатели политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука передадут украинской стороне четырех украинок. Об этом на своей странице в Facebook написал блогер Сергей Розенбаум.

В ближайшее время из ОРДЛО могут освободить четырёх украинок - фото: из открытых источников





Он отметил, что эти четыре женщины удерживаются под стражей в Донецке и Луганске уже несколько лет. Всех их обвиняют в "госизмене" или "шпионаже" в пользу Украины.

"Если не Медведчук – им сидеть в тюрьмах еще минимум лет 10. И власть не хочет пустить этих женщин в Украину, лишь бы не Медведчук их привез. "Зелёные", где ваша совесть?" — возмутился блогер.





Он также назвал имена украинок, которые в ближайшее время могут быть освобождены:



Наталья Стаценко

1978 г.р.

Находится в тюрьме с 10 июля 2019 года

Обвиняется – в шпионаже в пользу Украины.

Светлана Довгаль

1973 г.р.

Находится в тюрьме с 22 июля 2019 года

Обвиняется в шпионаже в пользу Украины.

Наталья Савченко

1963 г.р.

Находится в тюрьме с 1 августа 2017 года

Обвиняется в госизмене. Срок – 14 лет.

Екатерина Котенко.

1990 г.р.,

Находится в тюрьме с 10 марта 2019 года

Обвиняется в "госизмене и шпионаже в пользу Украины". Срок 12 лет.

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