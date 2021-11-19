НАТО – приоритет, но в «Слуге народа» нацелились на новый военно-политический союз

Вступление в ЕС и НАТО остается стратегической целью Украины, но обеспечение собственной безопасности нужно уже сегодня, а не через 5-10 лет. Именно поэтому Украина может инициировать создание новых военно-политических объединений по примеру AUKUS. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, член постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Пока же мы видим полную неготовность Европы оказать Украине реальную военную поддержку в борьбе с российской агрессией. В этой ситуации Украина должна искать новые дополнительные форматы региональных военно-политических объединений в рамках западного мира, эпоху которых открыло создание AUKUS", – отметил нардеп.

Он поясняет, по сути, AUKUS был создан для более гибкого и оперативного реагирования на вызовы со стороны Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Форпостом этого объединения стала Австралия, главной военной силой – США и Великобритания.

"Считаю, что Киев должен инициировать создание аналогичного оборонного блока и против России теперь уже в Центральной и Восточной Европе. Украина, Польша, Молдова, страны Балтии и другие государства региона с участием США с Великобританией могли бы создать эффективную оборонную границу против России от Балтийского моря до Черного. Своего рода EuroShield – "европейский щит", – отметил Егор Чернев.

По его словам, в некоторых ситуациях такие небольшие союзы могут быть более эффективными и оперативными в своих действиях, чем большие блоки, ведь они объединены общим врагом, мотивированы и способны принимать быстрые решения. Создание такого объединения не только укрепило бы нашу собственную безопасность, но и позволило нам самим помогать нашим соседям, имея на это все правовые основания.

"Мы хотим защищать наших союзников и получать взаимную поддержку. Поэтому считаю, что украинской дипломатии следует серьезно задуматься над идеей такого союза и приложить все усилия для его создания", – резюмировал Егор Чернев.

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