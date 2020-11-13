Насколько реален антикарантинный бунт: мнения экспертов

Мэры ряда городов уже заявили, что не намерены вводить у себя карантин выходного дня. О том, как может отреагировать центральная власть, если Львов, Луцк, Славянск, Черкассы Ровно и т.д. будут показательно игнорировать новую придумку правительства и к чему может привести подобное самоуправство рассказали украинские эксперты.

"Расшатывать единство Украины"

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям. Денис Богуш на фоне "местных антикарантинных бунтов" вспоминает последний сезон сериала "Слуга народа", где Украина состояла из разноцветных кусочков.

"Мы идем в том направлении. Люди не будут подчиняться центральной власти. Потому что "король" (президент) — слабый. И не только он. А вот местная власть почувствовала силу. И действенного механизма давления на нее со стороны Кабмина и президента – нет", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, во многом здесь виновата сама центральная власть, которая совсем завралась.

"Во время прошлого локдауна сами представители власти (тот же "главный санитар" Ляшко) признались, что просто пошутили-припугнули людей запретом гулять в парках. Это как в известной сказке о пастушке, который много раз в шутку кричал "Волки! Волки!". А когда волки напали на самом деле, никто на помощь уже не пришел… Вот и у нас – слишком много было вранья, двойных стандартов во время прошлого локдауна. Всякого рода "велюры" и "эпицентры", имеющие покровителей во власти – работали, тогда как малый и средний бизнес разорялся. Из ковид-фонда дерибанили деньги на что угодно, кроме медицины. И так далее. Теперь пожинаем плоды – не готовая ко второй волне медицинская система, не готовое верить центральной власти общество. Всё это ведет к очень плохим последствиям в масштабах страны", – уверен Денис Богуш.

Политтехнолог прогнозирует, что мы закономерно движемся к расшатыванию единства Украины. И если срочно не искать объединяющие факторы, консенсус в обществе, всё может закончиться очень плохо. Для всех.

"Давление на малый и средний бизнес"

Введения карантина выходного дня — хоть и вынужденная мера, на фоне сообщений об увеличении числа заболевших коронавирусом, однако, общество принимает ее неоднозначно и со скептицизмом. На этом акцентирует политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний.

"Власть растеряла доверие к себе. А потому такая мера обществом воспринимается не как забота, а как давление на малый и средний бизнес, – подчеркивает эксперт. – Да и собственно градус напряжения, повышенный во время местных выборов, продолжает оставаться фактором, с которым власти придется считаться. И хотя на первый взгляд, причины протестов мэров кроются во всё еще продолжающийся во многих городах избирательных кампаний, на самом деле всё гораздо глубже и сложнее".

Политтехнолог напоминает, что новая центральная власть практически сразу пошла на конфликт с органами местного самоуправления. Это, в свою очередь, стало триггером многих процессов, которые не так видны сегодня, но будущем могут стать серьёзной проблемой — даже не для президента или правительства, а для государства в целом. И это во власти должны понимать, а потому принимать адекватные меры, уверен Юрий Подорожний.

"Что касается усиления карантинных мер, то силовым или приказным порядком его ввести не удастся, – считает эксперт. – Или же это просто ускорит процесс делегитимизации власти. Что неизбежно приведет к кризису, о котором даже размышлять не хочется. Ведь Украина сегодня не в том экономическом положении, чтобы к сумме проблем имеющихся — добавлять новые".

Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины опубликовал постановление, которое предусматривает введение "карантина выходного дня".





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