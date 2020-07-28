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Насильники начнут платить своим жертвам, - Минюст

Кабмин разработал законопроект, который будет принуждать осужденных за насилие возмещать компенсации своим жертвам

сегодня, 15:52
Автор:

Екатерина Белоброва
Насильники начнут платить своим жертвам, - Минюст

Государство будет выплачивать компенсацию жертвам насильственных преступлений из Фонда возмещения ущерба пострадавшим. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Александр Банчук, передает издание "Корреспондент".

По его словам, сумма компенсаций будет определяться за каждый вид преступления, но при этом составит не менее 1000 грн.

Банчук напомнил, что согласно разработанному Министерством юстиции законопроекту, украинцы, пострадавшие от насильственных преступлений, будут получать компенсацию от государства. Эту сумму Кабмин планирует взимать с преступника. Компенсацию планируют выплачивать через региональные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Для этого предлагается создать Фонд возмещения ущерба пострадавшим от насильственных преступлений.

По словам чиновника, потерпевший имея вывод судмедэкспертизы о полученных увечьях и копию информации с Единого реестра досудебных расследований может ожидать решения о выплате компенсации, не дожидаясь решения следствия о задержании или оглашения в розыск подозреваемого.

Чиновник пояснил, что основной целью закона является быстрая и эффективная помощь пострадавшим, которые и без того, при обращении в систему, находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Право получить помощь будут также иметь и родственники погибшего в результате преступления лица, как психологическую, так и материальную.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в период карантина в Украине удвоились случаи домашнего насилия.



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