kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

23447.37

ETH/USD

626.33

LTC/USD

110.23

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.85

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Народному депутату Ладе Булах стыдно за фракцию «Слуга народа»
commentss НОВОСТИ Все новости

Народному депутату Ладе Булах стыдно за фракцию «Слуга народа»

В президентской фракции может появиться «Гео Лерос» №2. Народый депутат Лада Булах (фракция «Слуга народа») признается, что «стала фриком в собственной фракции»

сегодня, 19:45
Автор:

Ольга Чародий

Народный депутат Лада Булах ("Слуга народа") жестко критикует собственную фракцию и министров, но признается в глубоком уважении к бывшему министру здравоохранения Ульяне Супрун.

Народному депутату Ладе Булах стыдно за фракцию «Слуга народа»

Фото: УНИАН

Об этом народный депутат Лада Булах говорила сегодня, 22 декабря, на пресс-конференции в УНИАН.

 "Я в последнее время чувствую себя фриком в своей фракции, потому что я не проголосовала за этот несправедливый бюджет, потому что я не поддерживаю поправки от табачного лоббизма. Но меня это не останавливает", — заявила Булах.

По ее словам, ей стыдно за коллег-депутатов из фракции "Слуга народа", которые "не поинтересовались и поверхностно отнеслись" к некоторым последних голосованиям.

Булах также на своей странице в Facebook призналась, что ее политическая позиция уже давно идет вразрез с позицией ее фракции.

"Мой голос в последнее время диссонирует с позицией фракции "Слуга народа". Бюджет-2021 — не поддержала. Кандидатуру Витренко — наоборот, поддержала. По Шкарлет проголосовала против. Коллеги спрашивают: "Почему?" Напомню, что при министре здравоохранения Максиме Степанове я тоже не отдала свой голос. Я была тогда в меньшинстве, но сегодня меня уже никто из коллег удивленно не спрашивает почему", — заявила Булах.

Кроме того, во время пресс-конференции именно министру здравоохранения Максиму Степанову досталось больше всего критики со стороны Лады Булах. Народный депутат обвинила его чуть ли не в сотрудничестве с табачными компаниями, поскольку заметила пепельницу на его столе.

"Возможно, эту пресс-конференцию увидит министр здравоохранения Максим Степанов. Господин Степанов, уберите, пожалуйста, с вашего рабочего стола фирменную пепельницу для электронных сигарет, на которой набиты логотип Министерства здравоохранения. Это просто какой-то сюр. Я не знаю, что Вы пообещали тем, кто Вас уговорил поставить эту пепельницу и на всю страну демонстрировать Вашу приверженность и Вашу толерантность к курению в Украине" — заявила Лада Булах на пресс-конференции.

Также народный депутат признался в глубоком уважении к Ульяне Супрун.

"Лично я глубоко уважаю госпожу Супрун. Я счастливый человек, который живет в той истории Украины, когда, наконец, наша советская медицина стала меняться и ценить каждую копейку, которую государство тратит на здравоохранение на оплату медицинских услуг. Поэтому я всегда остаюсь сторонником медицинской реформы и госпожи Супрун, которая ее продолжила" — заявила Булах.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MTXcJ-8IAbQ&feature=emb_logo
Теги:
comments

Обусуждения

Арсеній Зайчик

сегодня, 20:09

Супрун за таку "вдалу" медичну реформу давно потрібно було посадити за грати. При Порошенку та Супрун планово і цілеспрямовано нашу медицину було розвалено повністю. А зараз Супрун і такі як вона, в т.ч. і фрікова народна депутатка Булах, живуть приспівуючи і отримують за розвал медицини мільйони.

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ