Народному депутату Ладе Булах стыдно за фракцию «Слуга народа»

Народный депутат Лада Булах ("Слуга народа") жестко критикует
собственную фракцию и министров, но признается в глубоком уважении к бывшему
министру здравоохранения Ульяне Супрун.
Фото: УНИАН
Об этом народный депутат Лада Булах говорила сегодня, 22
декабря, на пресс-конференции в УНИАН.
"Я в последнее время чувствую себя фриком в своей фракции, потому
что я не проголосовала за этот несправедливый бюджет, потому что я не
поддерживаю поправки от табачного лоббизма. Но меня это не останавливает", —
заявила Булах.
По ее словам, ей стыдно за коллег-депутатов из фракции "Слуга
народа", которые "не поинтересовались и поверхностно отнеслись" к некоторым
последних голосованиям.
Булах также на своей странице в Facebook призналась, что ее политическая
позиция уже давно идет вразрез с позицией ее фракции.
"Мой голос в последнее время диссонирует с позицией фракции
"Слуга народа". Бюджет-2021 — не поддержала. Кандидатуру Витренко — наоборот,
поддержала. По Шкарлет проголосовала против. Коллеги спрашивают: "Почему?"
Напомню, что при министре здравоохранения Максиме Степанове я тоже не отдала
свой голос. Я была тогда в меньшинстве, но сегодня меня уже никто из коллег
удивленно не спрашивает почему", — заявила Булах.
Кроме того, во время пресс-конференции именно министру здравоохранения
Максиму Степанову досталось больше всего критики со стороны Лады Булах. Народный
депутат обвинила его чуть ли не в сотрудничестве с табачными компаниями,
поскольку заметила пепельницу на его столе.
"Возможно, эту пресс-конференцию увидит министр
здравоохранения Максим Степанов. Господин Степанов, уберите, пожалуйста, с вашего
рабочего стола фирменную пепельницу для электронных сигарет, на которой набиты
логотип Министерства здравоохранения. Это просто какой-то сюр. Я не знаю, что
Вы пообещали тем, кто Вас уговорил поставить эту пепельницу и на всю страну
демонстрировать Вашу приверженность и Вашу толерантность к курению в Украине" —
заявила Лада Булах на пресс-конференции.
Также народный депутат признался в глубоком уважении к
Ульяне Супрун.
"Лично я глубоко уважаю госпожу Супрун. Я счастливый
человек, который живет в той истории Украины, когда, наконец, наша советская
медицина стала меняться и ценить каждую копейку, которую государство тратит на
здравоохранение на оплату медицинских услуг. Поэтому я всегда остаюсь сторонником
медицинской реформы и госпожи Супрун, которая ее продолжила" — заявила Булах.
Арсеній Зайчик
сегодня, 20:09
Супрун за таку "вдалу" медичну реформу давно потрібно було посадити за грати. При Порошенку та Супрун планово і цілеспрямовано нашу медицину було розвалено повністю. А зараз Супрун і такі як вона, в т.ч. і фрікова народна депутатка Булах, живуть приспівуючи і отримують за розвал медицини мільйони.