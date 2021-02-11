Нардепы от "Слуги народа" пытаются отменить языковой закон: подробности

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Вечканова Елена
Отдельные народные депутаты из правящей партии "Слуга народа" начали "атаковать" украинский язык и законодательство, ее защищающее. Такой смелой мыслью на своей странице в Facebook поделился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.
Вятрович считает законопроекты "слуг" атакой на украинский язык. Фото из открытых источников
По информации политика, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта (под номерами 4638 и 4638-2), преследующих одинаковую цель — помешать развитию и популяризации государственного языка, а также прекратить законодательно утвержденное обслуживания клиентов на украинском.
Один из документов стремится отменить введенные штрафы за использование не государственного языка (кроме случаев, когда клиент просит о другом) в сфере предоставления услуг. Другой — несколько мягче, отрицать действие закона не собирается. Только предлагает "отодвинуть" начало всех уже имеющихся процессов на полтора года.
По мнению нардепа, властям следовало бы поддерживать распространение украинского языка во всех сферах, тем более, что введенные в действие с января новые языковые нормы поддерживает более 60% украинцев.
Именно поэтому политик надеется, что в Верховной Раде не поддержат указанные законопроекты, иначе это действительно будет расцениваться как полноценная атака на государственный язык. Подобные провокации, по убеждению Вятровича, будут иметь негативные последствия — и в первую очередь, для власти и непосредственно президента Владимира Зеленского.
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что найден документ, который подтверждает — закон об украинском языке стремились принять еще 100 лет назад.
Также на портале можно узнать подробности скандала с сетью супермаркетов NOVUS, где покупателей отказались обслуживать на украинском.
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