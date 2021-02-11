Нардепы от "Слуги народа" пытаются отменить языковой закон: подробности

Отдельные народные депутаты из правящей партии "Слуга народа" начали "атаковать" украинский язык и законодательство, ее защищающее. Такой смелой мыслью на своей странице в Facebook поделился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

Вятрович считает законопроекты "слуг" атакой на украинский язык. Фото из открытых источников

По информации политика, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта (под номерами 4638 и 4638-2), преследующих одинаковую цель — помешать развитию и популяризации государственного языка, а также прекратить законодательно утвержденное обслуживания клиентов на украинском.

Один из документов стремится отменить введенные штрафы за использование не государственного языка (кроме случаев, когда клиент просит о другом) в сфере предоставления услуг. Другой — несколько мягче, отрицать действие закона не собирается. Только предлагает "отодвинуть" начало всех уже имеющихся процессов на полтора года.

"Если какой-то из этих проектов примут, нарушать закон о языке можно будет абсолютно безнаказанно, то есть он превратится в пустую декларацию", — возмущается Вятрович.

По мнению нардепа, властям следовало бы поддерживать распространение украинского языка во всех сферах, тем более, что введенные в действие с января новые языковые нормы поддерживает более 60% украинцев.

"Атака "слуг народа" на закон о языке не выгодна никому, кроме государства-агрессора, руководители которого прямо заявляют, что этот закон разделяет Украину и Россию", — убежден Владимир Вятрович.

Именно поэтому политик надеется, что в Верховной Раде не поддержат указанные законопроекты, иначе это действительно будет расцениваться как полноценная атака на государственный язык. Подобные провокации, по убеждению Вятровича, будут иметь негативные последствия — и в первую очередь, для власти и непосредственно президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что найден документ, который подтверждает — закон об украинском языке стремились принять еще 100 лет назад.

Также на портале можно узнать подробности скандала с сетью супермаркетов NOVUS, где покупателей отказались обслуживать на украинском.



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