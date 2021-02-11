logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.02.2021

BTC/USD

47200.46

ETH/USD

1783.27

LTC/USD

185.90

НБУ 11.02.2021

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

33.95

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Нардепы от "Слуги народа" пытаются отменить языковой закон: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы от "Слуги народа" пытаются отменить языковой закон: подробности

Оппозиция уже называет такие действия «слуг» атакой на государственный язык

сегодня, 18:35
Автор:

Вечканова Елена

Отдельные народные депутаты из правящей партии "Слуга народа" начали "атаковать" украинский язык и законодательство, ее защищающее. Такой смелой мыслью на своей странице в Facebook поделился нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

Нардепы от "Слуги народа" пытаются отменить языковой закон: подробности

Вятрович считает законопроекты "слуг" атакой на украинский язык. Фото из открытых источников

По информации политика, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта (под номерами 4638 и 4638-2), преследующих одинаковую цель — помешать развитию и популяризации государственного языка, а также прекратить законодательно утвержденное обслуживания клиентов на украинском.

Один из документов стремится отменить введенные штрафы за использование не государственного языка (кроме случаев, когда клиент просит о другом) в сфере предоставления услуг. Другой — несколько мягче, отрицать действие закона не собирается. Только предлагает "отодвинуть" начало всех уже имеющихся процессов на полтора года.

"Если какой-то из этих проектов примут, нарушать закон о языке можно будет абсолютно безнаказанно, то есть он превратится в пустую декларацию", — возмущается Вятрович.

По мнению нардепа, властям следовало бы поддерживать распространение украинского языка во всех сферах, тем более, что введенные в действие с января новые языковые нормы поддерживает более 60% украинцев.

"Атака "слуг народа" на закон о языке не выгодна никому, кроме государства-агрессора, руководители которого прямо заявляют, что этот закон разделяет Украину и Россию", — убежден Владимир Вятрович.

Именно поэтому политик надеется, что в Верховной Раде не поддержат указанные законопроекты, иначе это действительно будет расцениваться как полноценная атака на государственный язык. Подобные провокации, по убеждению Вятровича, будут иметь негативные последствия — и в первую очередь, для власти и непосредственно президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что найден документ, который подтверждает — закон об украинском языке стремились принять еще 100 лет назад.

Также на портале можно узнать подробности скандала с сетью супермаркетов NOVUS, где покупателей отказались обслуживать на украинском.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10218984039371434
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ