Нардепы начали сбор подписей за увольнение Мецгера

В Верховной Раде стартовал сбор подписей народных депутатов за снятие с занимаемой должности главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера и членов набсовета данного банка. Причина – вопиющий инцидент с нападением на журналистов программы "Схемы" во время интервью в помещении финучреждения. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил у себя в Facebook нардеп фракции "Голос" Андрей Осадчук.

Верховная Рада Фото: из открытых источников

В подтверждение своих слов парламентарий опубликовал проект постановления Верховной Рады об увольнении Евгения Мецгера. На момент публикации под документом уже подписалось 13 народных депутатов.

Отметим, скандал с нападением на журналистов-расследователей программы "Схемы" разгорелся с новой силой, после того, как стало известно, что журналистам удалось восстановить удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке". На видео видно, как глава правления банка Евгений Мецгер отдает фактически преступные команды о том, чтобы не выпускать журналистов и изъять у них видеоаппаратуру, чтобы запись не попала в открытый доступ. Ранее в "Укрэксимбанке" всячески отрицали свое давление на журналистов и отрицали, что было силовое воздействие.

Также читайте ранее на портале "Комментарии" — банкир Сергей Фурса заявил, что причиной скандала между руководством "Укрэксимбанка" и журналистами мог стать вопрос о кредитовании жителей "ДНР" государственным банком Украины. После того, как журналисты подняли эту тему руководители "Укрэксимбанка" резко сменили тон и отказались давать ответы на провокационные вопросы.





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