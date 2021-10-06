Нардеп Ольга Савченко будет работать на Ахметова - СМИ

Народный депутат Ольга Савченко, член фракции "Слуга народа" и замглавы комитета ВР по вопросам регламента и депутатской этики, может оказаться членом новой неформальной группы, которую формируют в парламенте структуры олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает издание Апостроф.

Ольга Савченко. Фото из открытых источников

Вместе с коллегой по фракции, нардепом Артемом Культенко, а также еще несколькими народными избранниками они решили пойти на сотрудничество с оппонентами власти и стать основой для внутреннего раскола фракции, — пишут журналисты издания.

Отмечается, что Савченко прошла в парламент под №66 в списке "Слуг народа", ее предыдущее место работы – физлицо-предприниматель. В биографических справках ей приписывают участие в международных судебных процессах, связанных с защитой политзаключенных, в арбитражных делах, в сопровождении иностранных инвестиций в Украине. В ее декларации – около 20 млн грн наличными, квартира в Киеве, дом без участка в селе Гора, автомобиль Toyota C-HR 2018 года и коллекция ювелирных изделий.

За два года работы в парламенте Савченко всего 2 раза выступала с трибуны и 3 раза с места. Причем все пять выступлений пришлись на 2019 год, три из них касались процедурных вопросов, — передаёт Апостроф.

Сообщается, что после того, как Ольга Савченко перестала быть главой полтавской областной ячейки "слуг народа", она долго находилась без работы. Народный депутат Артем Культенко, предложил Савченко поучаствовать в проекте по созданию внутренней оппозиционной группы в "Слуге народа", которая будет постепенно разваливать фракцию изнутри, провоцируя мелкие и крупные склоки, "сливая" СМИ внутренние противоречия, компромат на коллег.

Как указывается в материале, цель такой деятельности – создать атмосферу недоверия и внутренних сомнений, чтобы депутаты начали подозревать друг друга в подрывной деятельности. "Бенефициаром" этой работы якобы должны стать Ринат Ахметов и его окружение, максимально заинтересованные в дискредитации деятельности нынешней власти и лично президента Владимира Зеленского. Впоследствии они якобы собираются воспользоваться "смутой" внутри фракции для лоббирования выгодных для себя действий или бездеятельности парламента.

Журналисты добавляют, что группу Культенко, по данным источников во фракции, вошло уже минимум 5-6 депутатов.

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