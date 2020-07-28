kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.07.2020

BTC/USD

10860.49

ETH/USD

315.27

LTC/USD

53.04

НБУ 28.07.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Нападки национал-радикалов на партию Медведчука – это уничтожение демократии в Украине, - политолог
commentss НОВОСТИ Все новости

Нападки национал-радикалов на партию Медведчука – это уничтожение демократии в Украине, - политолог

Политолог Александр Лазарев объяснил, что означают проявления экстремизма в адрес ОПЗЖ и Виктора Медведчука

сегодня, 13:30
Автор:

Комментарии
Нападки национал-радикалов на партию Медведчука – это уничтожение демократии в Украине, - политолог

То, что происходит в Украине сейчас – это уничтожение демократии в нашей стране. Такое мнение в эфире NewsOne озвучил политолог Александр Лазарев.

"Нападение на нардепа от ОПЗЖ Александра Волошина, граната в окно офиса ОПЗЖ, призыв к физической ликвидации одного из лидеров партии Виктора Медведчука говорят о том, что в Украине процветает экстремизм", – убежден эксперт. 

Также Лазарев обращает внимание на то, что подобные инциденты происходят в Украине абсолютно безнаказанно.

"Уличные агрессивные ОПГ, которые имеют свои знамена, безнаказанно творят то, что мы видим", – констатировал Александр Лазарев.

Ранее сообщалось, что в Европе возмущены нападением радикалов на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в центре Киева.

В частности, экономический портал WNP и Белсат пишут, что приблизительно 20 человек были задержаны после акции протеста перед офисом народного депутата Виктора Медведчука в Киеве. Собравшиеся зажигали файеры и бросали дымовые шашки. Перед зданием произошел взрыв и были раненые, однако полиция заявила, что во время акции взрывов "не было".

23 мая молодчики из "Нацкорпуса" совершили очередное нападение на офис партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Возглавлял акцию руководитель киевской городской организации "Нацкорпуса", майор полиции в отставке Сергей Тамарин.  

В свою очередь, Виктор Медведчук заявил, что национал-радикалы и так называемые активисты используют в Украине механизмы неправового государства, механизм силы и давления на власть в тех или иных вопросах. 

А пресс-служба партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" отметила, что украинскую власть и президента Украины Владимира Зеленского полностью устраивает монополия на насилие и убийство, которая находится в руках национал-радикалов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!