На Житомирщине конкурентов Виктора Развадовского подозревают во лжи - СМИ

На Житомирщине политические конкуренты председателя областной организации партии "За майбутнє" Виктора Развадовского начали "грязную" кампанию по обвинению в якобы причастности к покупке автомобиля скорой помощи в Миропольской ОТГ. Об этом сообщает "Телеграф.Юа".

Сообщается, что община Миропольской ОТГ несколько лет подряд обращалась с письмами в различные органы власти с просьбой выделить средства на приобретение нового автомобиля "скорой", поскольку тот, что был в наличии, уже давно отслужил свой срок. Однако везде получали лишь отказ.

Кроме того, тогда еще народный депутат Виктор Развадовский также обращался с соответствующими запросами и обращениями в Минздраве и Кабмин. В конце концов, средства были выделены в сумме 1,5 млн грн. Однако позже появилось уголовное дело, что якобы авто было куплено по завышенной цене и было не новым. Главными фигурантами возбужденного уголовного дела стал председатель Миропольского поселкового совета и ООО "ДУАЦ", которое выиграло тендер на поставку автомобиля, поскольку предложило наименьшую стоимость - 1,61 млн грн. Следователи же утверждают, что цена на автомобиль завышена, поскольку в сведениях указана ее стоимость в размере чуть больше 500 000 гривен. При этом в материалах дела говорится лишь о лицах, которые имеют непосредственное отношение к процедуре тендерных закупок, то есть тех, кто перечислял деньги за машину, и кто ее поставлял.

Один из следователей, который ведет дело о приобретении авто, на условиях анонимности согласился раскрыть детали дела.

"На данный момент по делу основные подозреваемые - это голова Миропольского поселкового совета, что объясняется его должностью, и представители ООО "ДУАЦ". Других фигурантов по этому делу, которые могли бы проходить в качестве подозреваемых, следствием не установлено. Развадовский Виктор Иосифович не имел и не мог иметь никакого отношения к проведению тендерных процедур и распоряжению средствами, которые были выделены на покупку автомобиля. Это не предусмотрено законодательством", - пояснил следователь.

В Романове убеждены, что старое дело перед выборами вероятно подняли оппоненты Развадовского, который в этом районе является популярным политиком. Романовский район входит в 67 избирательный округ, от которого Развадовский был народным депутатом.

Напомним, эксперты рассказали, чего ждать от предвыборной кампании в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!